Castellón fija la 14ª 10K FACSA para 2027 tras oficializar récord mundial

World Athletics reconoce el nuevo récord mundial de 26:31 establecido por Yomif Kejelcha en el 10K FACSA Castelló 2025, consolidando a la ciudad como escenario de elite. La organización anuncia la fecha de la próxima edición, el 14 de febrero de 2027, y abre próximas inscripciones, con la expectativa de atraer a miles de corredores y a las mayores estrellas del atletismo internacional.

La organización del 10K FACSA Castelló ha confirmado que la 14ª edición de la carrera tendrá lugar el 14 de febrero de 2027 y que las inscripciones se abrirán en los próximos meses.

Esta apuesta se produce justo después de que World Athletics oficializara el récord mundial conseguido por el etíope Yomif Kejelcha en la edición anterior, celebrada el 16 de febrero de 2025. Kejelcha cruzó la meta con un tiempo de 26 minutos y 31 segundos, superando la marca anterior que había sido anulada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y convirtiendo a Castellón en un punto de referencia imprescindible para el atletismo de ruta.

La certificación del nuevo récord subraya la posición privilegiada del circuito de Castellón, que alberga tres de las cinco mejores marcas mundiales en la prueba de 10 kilómetros, según la clasificación histórica de World Athletics, lo que lo convierte en el recorrido más rápido de España y uno de los más rápidos del planeta. El impacto del récord se sintió en la ciudad durante el evento de 2025, cuando alrededor de cuatro mil corredores procedentes de cuarenta y ocho países llenaron las calles, acompañados por algunas de las estrellas más brillantes del deporte.

La velocidad del trayecto, la organización impecable y el apoyo de patrocinadores, instituciones y corredores populares contribuyeron a crear una atmósfera histórica. Además, el récord masculino de Kejelcha se suma al récord femenino conseguido por la etíope Yalemzerf Yehualaw en 2022, que marcó 29 minutos y 14 segundos, reforzando la reputación del 10K FACSA Castelló como una prueba de elite con etiquetas Road Race Label otorgadas por World Athletics.

La combinación de participación internacional, atractivos premios y la posibilidad de batir marcas ha consolidado a Castellón como una parada obligatoria en el calendario mundial de carreras en ruta. De cara a la edición de 2027, la organización, encabezada por el Club d'Atletisme Running Castelló y el Patronato Municipal de Deportes de Castellón, apunta a superar la expectación generada por el récord mundial.

Se espera volver a congregar a miles de corredores populares y a los mejores fondistas del planeta, con la intención de batir nuevos límites y seguir escribiendo la historia del atletismo en la ciudad. El mensaje de la organización destaca la confianza depositada por atletas, patrocinadores e instituciones, y asegura que el récord pertenece tanto a Yomif Kejelcha como a toda la comunidad castellonense.

Con la fecha ya fijada, los organizadores invitan a los corredores a preparar sus mejores rendimientos para participar en una carrera que ya no es solo un evento deportivo, sino un símbolo de excelencia y superación a nivel mundial





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