Castellón de la Plana: Exploring historical landmarks and marine areas

This news text describes the historical landmarks and marine areas of Castellón de la Plana. The city offers three distinct experiences: a historical viewpoint from the Cerro de la Magdalena, a walk through the historic city center with its defensive wall, old town hall, market, cathedral, and viewpoints, and a glimpse into its maritime heritage from the beaches to the east.

Castellón de la Plana conserva varias partes de su historia en lugares distintos de la ciudad. Una de ellas está en el cerro de la Magdalena, donde se encuentran la ermita y los restos del Castell Vell.

Otra aparece en el casco urbano, con los tramos conservados de la Muralla Carlista. Y una tercera se abre hacia el Mediterráneo, en una zona de playas que completa la visita al municipio. El Castell Vell permite acercarse a una etapa anterior al desarrollo de la ciudad actual. Se trata de un recinto defensivo de origen islámico, fechado en el siglo X, construido en una zona elevada y adaptado a la forma del terreno.

Desde el cerro se obtiene una vista amplia de Castellón de la Plana, algo que ayuda a entender por qué este punto tuvo un papel importante antes de que el municipio creciera en la zona baja. En el centro, el recorrido cambia de escenario. Allí aparecen la Muralla Carlista, el Ayuntamiento, el Mercado Central, El Fadrí y la Concatedral de Santa María.

Son espacios muy próximos entre sí y permiten seguir distintas etapas de la ciudad sin alejarse demasiado de la plaza Mayor. Después, el municipio suma su parte marítima, con las playas de Gurugú, Pinar y Serradal, las tres reconocidas con el distintivo de Bandera Azul. Del cerro de la Magdalena al centro histórico y las playa





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