Casper Ruud supera una épica contienda de cinco sets en Roland Garros y avanza a octavos de final

Ruud venció a Roman Safiullin en un duelo de casi cuatro horas marcado por el calor, describiendo su sufrimiento físico y preparándose para enfrentar a Hamad Medjedovic; mientras, la jornada española incluyó la victoria de Rafa Jódar y la despedida emotiva de Stan Wawrinka.

Casper Ruud vivió una de las pruebas más duras de su participación en Roland Garros . El tenista noruego, dos veces finalista del Abierto de Francia, necesitó casi cuatro horas y cinco sets para superar al ruso Roman Safiullin, quien había venido de la ronda de calificación.

Con el número 16 del mundo en el tablero, Ruud dominó los dos primeros sets, pero el intenso calor parisino empezó a pasarle factura al poco tiempo. La temperatura elevada provocó una marcada caída en su rendimiento físico, y Safiullin aprovechó ese momento de debilidad para remontar. El rival ruso se llevó el tercer set y, con una exhibición de poder total, ganó el cuarto por 6‑0, dejando a Ruud prácticamente fuera del encuentro.

La situación parecía insostenible, pero cuando la temperatura bajó ligeramente y el noruego logró tomar un breve respiro, logró recomponerse y, con una ejecución más depurada, se impuso en el quinto set 6‑2, concluyendo el marcador 6‑2, 7‑6(5), 5‑7, 0‑6, 6‑2.



Después del duelo, Ruud no escatimó en describir el sufrimiento físico que experimentó: "Estuve cerca de estar de camino a casa, honestamente. Al final del tercer y cuarto set me sentí bastante horrible y mareado.

Era realmente difícil ver la pelota. Creo que mi temperatura corporal era demasiado alta, no pude enfriarla con el calor que hace aquí hoy. Por suerte, pude darme un poco de tiempo para respirar en el cuarto set y ver si podía calmarme, dejando que los calambres y la alta temperatura se aliviara. Afortunadamente lo logré.

Fue un partido realmente duro". Con la victoria, Ruud asegura su pase a la siguiente ronda, donde se medirá contra el serbio Hamad Medjedovic, quien eliminó al alemán Yannick Hanfmann con un marcador de 6‑3, 6‑4, 6‑7(1), 6‑4.



Mientras tanto, el segundo día de Roland Garros ofreció más noticias de interés para la afición española.

Rafa Jódar, debutante en el torneo, fue protagonista de una victoria que, según sus propias palabras, no reflejaba la dificultad del encuentro: "Ha sido duro, el resultado no muestra lo que ha sido el partido". Jódar, que recientemente fue incluido en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, celebró con entusiasmo su ascenso, mientras que el propio rey Felipe VI, aludiendo a la unidad del conjunto nacional, declaró: "Cuando juega la selección, jugamos todos".

Por otro lado, el veterano suizo Stan Wawrinka, campeón de Roland Garros en 2015, se despidió del torneo entre lágrimas después de caer ante Jesper de Jong en su último partido. En la jornada también se registraron victorias de Pablo Carreño y Kaitlin Quevedo, y derrotas de Jaume Munar, Roberto Bautista, Dani Mérida y Cristina Busca, consolidando un día de mucha emoción y contrastes en la tierra parisina





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