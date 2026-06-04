Caso UCO: Nuevas declaraciones revelan campaña de descrédito y presiones políticas en investigaciones sensibles

El general jefe de Policía Judicial, Alfonso Alberto López Malo, declaró que Leire Díez tenía influencia sobre la directora de la Guardia Civil y que existía una campaña de descrédito contra la UCO. Por su parte, el exjefe de la UCO, Rafael Vicente Yuste, señaló que el director adjunto operativo de la Policía, Manuel Llamas, instó a no ser proactivos en investigaciones con implicaciones políticas, como la que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente. Estas declaraciones se suman a testimonios sobre reuniones en las que altos mandos cuestionaron la credibilidad de la UCO y ordenaron adoptar un perfil bajo en casos políticamente sensibles. El caso, que incluye notas de despacho y reuniones documentadas, está siendo investigado por posibles injerencias políticas.

El general jefe de Policía Judicial , Alfonso Alberto López Malo , declaró que Leire Díez tenía influencia sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba llevando a cabo una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa ( UCO ).

Según López Malo, la Unidad de Delitos Económicos advirtió de esta situación en una nota de despacho. Rafael Vicente Yuste, exjefe de la UCO, indicó que Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Policía, instó a no ser proactivos en investigaciones con implicaciones políticas, como la que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente. En reuniones con altos mandos, se discutió la falta de credibilidad de la UCO y la necesidad de adoptar un perfil bajo en casos políticamente sensibles.

La declaración de López Malo, realizada el 27 de mayo, detalló que la Unidad de Delitos Económicos, bajo su mando, había emitido una nota que se enmarcaba en la investigación de la Guardia Civil sobre posibles filtraciones de mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. El general se reunió con Manuel Llamas, a quien instó a informar a la directora general de la Guardia Civil, recibiendo como respuesta que se elaboraría otra nota desde Jefatura de Información con contenido similar.

López Malo entregó esa nota a Yuste. Por su parte, Yuste recordó una reunión en la que el entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, calificó el oficio de la UCO como "totalmente prospectivo y malintencionado" y afirmó que "la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos". Un agente testificó que el director de la Guardia Civil ordenó "ponerse de perfil" con la investigación contra David Sánchez.

El atestado de la UCO menciona una segunda reunión el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a las dependencias de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez, cuyo juicio se celebra desde la semana pasada. En esa reunión, se indicó que en procedimientos con afectación política no se debía ser proactivo, bajo la consigna de "que cada cual asuma su responsabilidad".

Estas declaraciones y documentos forman parte de una investigación más amplia sobre posibles injerencias políticas en cuerpos policiales y guardias civiles, así como sobre la campaña de descrédito contra unidades de investigación como la UCO. El caso ha generado tensión entre diferentes mandos y ha puesto en entredicho la independencia de las investigaciones sensibles.

La supuesta influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil y las actuaciones del DAO de la Policía están siendo escrutadas por la justicia. El juicio contra David Sánchez, por supuesta apropiación indebida y blanqueo, continúa en Badajoz mientras estas nuevas revelaciones añaden capas de complejidad política y institucional





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