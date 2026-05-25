Caso Plus Ultra: UDEF señala la casa de Zapatero como punto clave y el PSOE enfrenta la presión política

La investigación Plus Ultra ha revelado hallazgos en la residencia y despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, generando controversia sobre joyas y documentos encontrados, mientras el PSOE reflexiona sobre su impacto político y la Casa del Gobierno mantiene silencio hasta revisar el sumario completo.

El jueves pasado se dio a conocer una parte del sumario de la investigación conocida como caso Plus Ultra, que incluye la supuesta implicación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero .

Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la residencia familiar de Zapatero habría sido utilizada como un punto estratégico para transmitir órdenes de carácter delicado dentro de la trama investigada. El entorno cercano al político rechaza rotundamente esta acusación, calificándola de mera conjetura sin sustento probatorio y subrayando que no existe ninguna evidencia que demuestre que el ex mandatario haya usado su domicilio como centro de operaciones.

En su despacho, ubicado en la calle Ferraz, los peritos hallaron una caja fuerte que contenía joyas, relojes y documentos. Algunas de esas piezas pertenecen a familiares directos de Zapatero, mientras que otras fueron descritas como obsequios procedentes de mandatarios de países árabes.

El círculo íntimo del ex presidente insiste en que ni él ni su esposa portan joyas y que los objetos encontrados estaban guardados en la caja fuerte del despacho, no en la vivienda, y que nunca fueron ocultados con intención delictiva. Además, afirman que, de tratarse de regalos oficiales, dichos bienes deberían haber sido registrados y custodiados por el Patrimonio Nacional, lo que no ha sido comprobado hasta el momento.

En el terreno político, la revelación ha generado una creciente preocupación dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Varios dirigentes del partido están evaluando el impacto que esta investigación pueda tener en la imagen y la unidad interna, mientras que la Casa del Gobierno y la oficina de la Presidencia (Ferraz) se han mantenido en silencio, declarando que no harán declaraciones públicas hasta haber revisado el contenido completo del sumario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado estar "tranquilo" ante la imputación de Zapatero y ha intentado restar importancia al caso, asegurando que no se prevén consecuencias electorales inmediatas. La falta de pronunciamientos oficiales ha alimentado la especulación mediática y ha intensificado la presión sobre el liderazgo del PSOE para que tome una postura clara y decide cómo gestionar la situación.

Por otro lado, la UCO (Unidad Central Operativa) ha señalado en un comunicado que la investigadora Begoña Gómez, titular de una cátedra, habría registrado dos marcas a su nombre, lo que habría supuesto un gasto de 108.000 euros para la Universidad Complutense de Madrid. Este dato, aunque no está directamente relacionado con el caso Plus Ultra, ha sido incluido en la cobertura mediática como parte de un panorama más amplio de posibles irregularidades vinculadas a figuras públicas.

En paralelo, el medio internacional ha informado que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que las negociaciones con Irán están progresando, aunque la contrapartida iraní indica que un acuerdo definitivo aún no es inminente. Estos hechos se añaden al contexto internacional en el que se sitúan las tensiones políticas internas de España, subrayando la complejidad de los escenarios tanto domésticos como exteriores





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