Caso Mascarillas: Ex subsecretario Gómez apunta hacia Ábalos y niega decisiones clave en la adjudicación de contratos

Jesús Manuel Gómez, ex subsecretario de Transportes, testificó en el juicio del caso mascarillas, contradiciendo la versión de José Luis Ábalos y exculpándose de las decisiones clave en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia. Su testimonio apunta a la responsabilidad del exministro y revela detalles sobre la coordinación de las órdenes ministeriales y la influencia de Koldo García y Víctor de Aldama.

Jesús Manuel Gómez , ex subsecretario de Transportes, ha señalado hacia arriba en el juicio del caso mascarillas , contradiciendo la postura de José Luis Ábalos , quien afirmó haber delegado en él la tramitación de los contratos bajo sospecha. Gómez, investigado en el caso Koldo, fue cesado en agosto de 2024. En su declaración ante el Tribunal Supremo, Gómez aseguró no haber tomado ninguna decisión en relación con el contratista Soluciones de Gestión, representada por Víctor de Aldama, ni haber participado en la contratación de mascarillas en marzo de 2020, durante los momentos más críticos de la pandemia.

El interrogatorio, al igual que el del resto de testigos, se centró en los dos contratos sanitarios en cuestión, uno de los principales focos del juicio que involucra a Ábalos, Koldo García y Aldama. Según la Fiscalía Anticorrupción, Aldama habría aprovechado su relación con Ábalos y Koldo para obtener información privilegiada sobre las necesidades urgentes de la pandemia, lo que le habría permitido preparar una oferta para asegurar la adjudicación del contrato a su empresa. De esta manera, Soluciones de Gestión obtuvo un contrato para el suministro de ocho millones de mascarillas por 24,2 millones de euros, ofertados por Puertos del Estado, y otro contrato de Adif por 12,5 millones para la compra de cinco millones de mascarillas, generando un beneficio de 3,7 millones de euros para el empresario.

Gómez detalló su papel en la coordinación de las órdenes ministeriales que permitieron los contratos. Explicó que, tras recibir la orden del ministro, se estudió la mejor forma de llevarla a cabo, proponiendo que Puertos del Estado se encargara de la compra debido a su mayor experiencia, capacidad logística y posición financiera. Gómez se encargó de dar cobertura jurídica a la compra a través del decreto de emergencia, y en 24 horas se firmó la orden. Relató que el 19 de marzo no había ofertas, pero al día siguiente, Koldo García presentó la oferta de Soluciones de Gestión, que fue enviada a Puertos del Estado. Describió cómo la oferta inicial de cuatro millones de mascarillas se duplicó a ocho en menos de 40 minutos. Ábalos firmó una primera orden para cuatro millones, pero luego firmó una segunda para ocho millones, tras ser advertido por Koldo García de que esa era la decisión final.

Gómez agregó que, tras la publicación de la orden en el BOE, recibieron ofertas con precios más bajos, pero el contrato ya estaba adjudicado, una idea que el propio Ábalos le transmitió. Antes de la entrega de las mascarillas, el ministro encargó una segunda compra a Adif, por cinco millones de mascarillas, siguiendo un proceso similar. Gómez informó a los presidentes de Adif y Puertos del Estado, Isabel Pardo de Vera y Francisco Toledo, respectivamente, también investigados y testigos en el juicio, sobre las compras. Al ser preguntado sobre por qué se contrató a la misma empresa a pesar de no haber entregado el primer lote, Gómez aclaró que no intervino, y que las contrataciones correspondían a Puertos del Estado y Adif. Señaló al ministro como la autoridad responsable de las compras durante el estado de alarma. Víctor Francos, exjefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, inauguró la quinta sesión del juicio





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