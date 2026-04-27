Caso Koldo: Revelaciones Clave de la UCO sobre el Papel de Ábalos, Koldo y Aldama

La Guardia Civil detalla ante el Tribunal Supremo la presunta estructura de la organización criminal en el caso Koldo, señalando a José Luis Ábalos como pieza clave y a Víctor de Aldama como el 'pago maestro'.

La investigación del caso Koldo, un entramado de corrupción que ha sacudido la política española, ha revelado detalles cruciales gracias al exhaustivo trabajo de la Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil .

La comparecencia ante el Tribunal Supremo del teniente coronel Antonio Balas y el comandante Jesús Montes, instructores de la macrosumario, ha arrojado luz sobre el presunto reparto de roles dentro de la organización criminal que operaba en el seno del Gobierno. Los agentes han delineado una estructura jerárquica donde Víctor de Aldama era el 'pago maestro', Koldo García, el 'alter ego' del exministro José Luis Ábalos, y este último, una pieza fundamental sin la cual las operaciones habrían sido prácticamente imposibles.

El fiscal jefe Anticorrupción interrogó a los altos mandos de la Guardia Civil, quienes describieron a Ábalos como el 'abridor de negocios', el individuo con la capacidad de influir y acceder a esferas que Aldama y sus socios no podían alcanzar. Esta capacidad se traducía en beneficios económicos y favores, consolidando su posición como miembro cualificado de la organización.

Balas enfatizó que Aldama, aunque quien proporcionaba los fondos, no era el único con poder dentro de la trama, existiendo otros miembros con mayor peso e influencia. La investigación ha revelado que la red criminal ejercía influencia en 'otros estamentos de muy alto nivel' de la Administración, con un acceso privilegiado a diversos niveles gubernamentales.

Se mencionaron ejemplos concretos como el rescate de Air Europa, decisiones en el ámbito de los hidrocarburos y la controvertida visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Los agentes detallaron cómo Aldama incluso elaboraba la agenda de la visita de Rodríguez en 2019, enviando la propuesta a Koldo para que Ábalos la presentara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aparentemente no se opuso a la iniciativa.

La pericia de Balas destacó la habilidad de Ábalos para moverse en diferentes ambientes y la estrecha relación entre él y Koldo. La trama se fraguó poco después de que Ábalos fuera nombrado ministro de Fomento en 2018, como lo demuestra un mensaje de Aldama a un empresario mexicano en el que presumía de su 'relación especial' con el ministro.

La sesión judicial también se centró en la cadena de custodia de los dispositivos electrónicos incautados a Koldo García y Víctor de Aldama. Los agentes explicaron meticulosamente el protocolo seguido durante las detenciones y registros, asegurando que todo quedó debidamente precintado y protegido con bolsas Faraday para evitar cualquier manipulación externa. Se enfatizó la transparencia y la integridad del proceso, buscando desactivar posibles dudas que las defensas pudieran plantear sobre la validez de las pruebas.

Los testigos afirmaron categóricamente que no hubo ninguna manipulación de los dispositivos, garantizando la fiabilidad del material intervenido, crucial para la acusación de la Fiscalía. La declaración de los agentes de la UCO ha proporcionado una imagen más clara de la presunta organización criminal y el papel central que desempeñaron Ábalos, Koldo y Aldama en el entramado de corrupción.

La investigación continúa en curso, con la expectativa de que se revelen más detalles y se esclarezcan las responsabilidades de todos los implicados. El caso Koldo ha generado una profunda crisis política en España, poniendo en entredicho la integridad de altos cargos del gobierno y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La UCO ha demostrado una vez más su capacidad para investigar y desmantelar redes de corrupción, aportando pruebas sólidas que sustentan la acusación de la Fiscalía.

La meticulosidad en la recolección de pruebas y la transparencia en la cadena de custodia son elementos clave para garantizar un juicio justo y esclarecer la verdad sobre los hechos





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