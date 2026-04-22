Caso Koldo: El presunto comisionista defraudó 2,4 millones a Hacienda en el 'negocio de las mascarillas'

Un informe de la Agencia Tributaria revela que el presunto comisionista del caso Koldo defraudó 2,4 millones de euros a Hacienda en 2020 con el 'negocio de las mascarillas', aunque la cuota exigible se reduce a 1,6 millones tras deducciones fiscales. La investigación se centra en Soluciones de Gestión y otras empresas vinculadas al comisionista.

La investigación en torno al caso Koldo ha revelado nuevas acusaciones contra el presunto comisionista, quien ya enfrenta cargos en una causa relacionada con el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos.

Según el último informe de la Agencia Tributaria, remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso el medio Público, este individuo defraudó presuntamente a Hacienda 2,4 millones de euros en el año 2020, específicamente a través del controvertido 'negocio de las mascarillas'. No obstante, la cantidad final que se considera exigible se ha reducido a 1,6 millones de euros, una vez que se han deducido los importes ya ingresados por concepto del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al año 2020.

Estas deducciones se aplican a dos empresas adicionales, también representadas por el mismo comisionista, que facturaron a Soluciones de Gestión por los servicios que prestaron en relación con la contratación pública. El informe de la Agencia Tributaria detalla que se aprecian indicios claros de la comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública, tal como se define en el artículo 305 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se argumenta que concurren todos los elementos necesarios para tipificar el delito: objetivo, subjetivo y cuantitativo, y que no ha existido ninguna regularización por parte del acusado. Este informe crucial se ha presentado en pleno desarrollo del juicio del caso mascarillas que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo contra figuras clave como José Luis Ábalos, Koldo García y el propio comisionista.

El documento determina con precisión las cantidades que el empresario y Soluciones de Gestión evadieron a Hacienda durante el ejercicio fiscal de 2020. Dada la naturaleza de esta investigación, que se originó a raíz de los contratos de emergencia formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional en respuesta a la pandemia de COVID-19, la Agencia Tributaria considera esencial analizar no solo a la sociedad y al contribuyente directamente implicados, sino también a otras sociedades en las que el comisionista tiene participación.

Estas sociedades, Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL, facturaron a Soluciones de Gestión por los servicios prestados en relación con la contratación pública, lo que sugiere una posible red de empresas utilizadas para eludir las obligaciones fiscales. La complejidad de la trama financiera ha requerido un análisis exhaustivo por parte de la Agencia Tributaria, que ha dedicado 151 páginas a detallar sus hallazgos.

El informe subraya que tanto el comisionista como Juan Carlos Cueto, quien ha declarado recientemente como testigo en el juicio del caso mascarillas, desempeñaron un papel significativo en el denominado 'negocio de las mascarillas'. La investigación continúa profundizando en las conexiones entre las diferentes empresas y los individuos involucrados en el caso.

La declaración de Juan Carlos Cueto como testigo se considera un paso importante para esclarecer los detalles de las operaciones financieras y las responsabilidades de cada uno de los implicados. El informe de la Agencia Tributaria proporciona una base sólida para la acusación, al detallar las pruebas que respaldan la presunta comisión de un delito fiscal. La reducción de la cuota exigible a 1,6 millones de euros, aunque significativa, no disminuye la gravedad de las acusaciones.

La Agencia Tributaria mantiene su postura de que se produjo una evasión fiscal deliberada y que el comisionista y Soluciones de Gestión deben responder ante la justicia. El caso Koldo sigue generando un gran interés público, debido a la implicación de altos cargos del gobierno y a la magnitud del presunto fraude. La transparencia en la investigación y el juicio es fundamental para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y para prevenir futuros casos de corrupción.

La información revelada por el informe de la Agencia Tributaria refuerza la necesidad de una mayor supervisión y control en la contratación pública, especialmente en situaciones de emergencia como la pandemia de COVID-19. La investigación se mantiene activa y se espera que surjan nuevas revelaciones en los próximos días





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