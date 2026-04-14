Caso Koldo: Declaración clave de exalto cargo de Transportes en la quinta jornada del juicio

La quinta jornada del juicio del caso Koldo se centra en la declaración de un exalto cargo de Transportes, testigo clave en la investigación de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Se espera que sus declaraciones arrojen luz sobre el papel del exministro Ábalos y las decisiones tomadas.

Directo: Quinta jornada del caso Koldo centrada en la declaración de un exalto cargo de Transportes como testigo clave. Gómez, la persona a la que Ábalos indicó que delegó la gestión de los contratos de mascarillas, comparece ante el tribunal. Este testigo es fundamental en el juicio que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, y que ha generado un gran interés mediático y político. El exministro José Luis Ábalos se encuentra en el centro de las acusaciones, y las declaraciones de Gómez podrían arrojar luz sobre su papel y las decisiones tomadas. La Fiscalía sospecha que Gómez pudo actuar como 'correa de transmisión' entre el ministro y los organismos adjudicadores, lo que lo convierte en una pieza clave para esclarecer los hechos. Se espera que sus testimonios revelen detalles cruciales sobre el proceso de adjudicación y las presuntas presiones o influencias ejercidas.

El juicio se centra en los contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes, en medio de la crisis sanitaria. Se investigan presuntos amaños y mordidas a cambio de la adjudicación de contratos a empresas como Soluciones de Gestión, a la que se le adjudicaron contratos millonarios por Puertos del Estado y Adif. La declaración de Gómez es crucial para entender cómo se tramitaron estos contratos y quiénes fueron los responsables de las decisiones tomadas.

Gómez afirmó en sus declaraciones judiciales haber remitido la oferta de Soluciones de Gestión a los órganos de contratación sin profundizar en ella.

Se espera también la declaración de otros testigos clave, como el exjefe de gabinete de Salvador Illa y varios trabajadores del Ministerio. La investigación se extiende a otras figuras, como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el comisionista Víctor de Aldama, también acusados en el caso. Carmen Pano, también compareció y ratificó en el Supremo que llevó dinero a Ferraz de parte de Aldama, con dos pagos de 45.000 euros.

El caso Koldo ha generado gran expectación y ha puesto en el punto de mira a varias figuras políticas y empresariales. La investigación, que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, busca determinar la existencia de una trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia. Las declaraciones de los testigos y la presentación de pruebas son cruciales para determinar si hubo irregularidades y quiénes fueron los responsables. Se espera que el juicio arroje luz sobre la gestión de la crisis sanitaria y las posibles consecuencias legales para los implicados. La renuncia a la declaración del director general de la Policía, Francisco Pardo, es un indicativo de las estrategias legales y las complejidades del caso. El desenlace del juicio podría tener importantes repercusiones políticas y sociales. El caso sigue avanzando y cada declaración genera nuevas especulaciones y análisis.





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