Caso Kitchen: Amnesia y Negación Dominan las Declaraciones de Sáenz de Santamaría y Arenas

Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas niegan conocer la operación Kitchen y alegan no recordar detalles clave sobre la 'caja b' del PP durante su testimonio en la Audiencia Nacional. El juicio continúa sin aportar nuevas evidencias contundentes.

El juicio por el caso Kitchen continúa su curso en la Audiencia Nacional , caracterizándose por la falta de revelaciones significativas y la ausencia de testimonios contundentes que puedan esclarecer las acusaciones contra los diez implicados.

La estrategia adoptada por los antiguos líderes del Partido Popular (PP) es notablemente consistente: una combinación de amnesia selectiva y negación rotunda.

Esta jornada, el foco se centró en las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno liderado por Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, y una figura clave en la administración pública, habiendo ostentado el cargo de ministra de la Presidencia con control directo sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); y Javier Arenas, un colaborador cercano del expresidente José María Aznar, quien ocupó los puestos de ministro de Trabajo y de la Presidencia durante su mandato, y que ha sido señalado por Luis Bárcenas como alguien con conocimiento de la contabilidad paralela del PP, la denominada 'caja b'.

Siguiendo la línea establecida por Mariano Rajoy en su declaración previa, y replicada por Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, tanto Sáenz de Santamaría como Arenas se limitaron a responder con un 'no' constante y a alegar falta de memoria. Ambos negaron cualquier conocimiento de la operación Kitchen, cuyo objetivo era la obtención de documentación comprometedora sobre la 'caja b' de Bárcenas.

A pesar de su obligación legal de decir la verdad como testigos, Arenas y Sáenz de Santamaría eludieron responder a las preguntas incisivas planteadas por los partidos de la oposición, PSOE y Podemos, quienes ejercen la acusación popular. Significativamente, la Fiscalía y la Abogacía del Estado optaron por no interrogarles.

Sáenz de Santamaría afirmó no tener conocimiento de la operación durante su tiempo en el Gobierno, y se esforzó por presentar una imagen de un ejecutivo, el de Rajoy, imperturbable ante las noticias que revelaban los apuntes de Bárcenas, es decir, la contabilidad paralela del PP. La exvicepresidenta, ya alejada de la política activa, insistió en que el Gobierno no realizó ningún seguimiento a las noticias sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza, y negó cualquier inquietud por las pruebas que el extesorero pudiera poseer. Por su parte, Javier Arenas, veterano político del PP, expresidente del PP de Andalucía y actual senador, reconoció haber mantenido un encuentro con Luis Bárcenas en un restaurante de Sevilla en diciembre de 2012.

Sin embargo, en relación con la grabación que Bárcenas asegura haber realizado de la conversación, Arenas declaró que 'nunca tuve conocimiento de esa grabación y si existió, nunca fue con mi aprobación ni mi consentimiento'. Bárcenas sostiene que la grabación evidencia el conocimiento de Arenas sobre la 'caja b' del partido. Este audio, junto con otro que muestra a Rajoy destruyendo un documento con los fondos restantes de la 'caja b', fueron supuestamente sustraídos durante la operación Kitchen.

Es importante recordar que la anterior cúpula del PP fue excluida de la investigación en la fase de instrucción por decisión del juez Manuel García-Castellón, quien se mostró reacio a imputar a Dolores de Cospedal. Incluso cuando se vio obligado a hacerlo, debido a las pruebas presentadas por los audios de Villarejo, su investigación fue breve y finalmente archivada, al igual que la de su esposo, Ignacio López del Hierro.

El cargo más alto del Gobierno de Rajoy que se sienta en el banquillo por el caso Kitchen es Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y antiguo amigo de Rajoy. Sin embargo, la pregunta clave de si fue él quien ordenó la vigilancia ilegal a la familia Bárcenas sigue sin respuesta, y es poco probable que se obtenga una aclaración en este juicio.

En esencia, lo que se está juzgando es una operación parapolicial, y no una operación política orquestada por el PP, como insistió Rajoy en su testimonio la semana pasada, una afirmación que Sáenz de Santamaría respaldó rotundamente al declarar: 'Lo que haya dicho el señor Rajoy en esa Sala bien dicho está'





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Caso Kitchen Soraya Sáenz De Santamaría Javier Arenas PP Caja B Audiencia Nacional Mariano Rajoy Luis Bárcenas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Willy Bárcenas, Sáenz de Santamaría y Arenas arrancan la tercera semana del juicio del caso KitchenTambién está citado Javier Arenas, del que Bárcenas dijo tener un audio relacionado con la caja 'B'

Read more »

Arenas, Sáenz de Santamaría y Willy Bárcenas en la cuarta semana del juicio KitchenEl juicio del caso Kitchen encara su cuarta semana en la que testificarán Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y Willy Bárcenas.

Read more »

Cuarta semana de juicio por la 'operación Kitchen': declaraciones clave de Bárcenas, Sáenz de Santamaría y ArenasEsta semana continúa el juicio en la Audiencia Nacional por la 'operación Kitchen', con testimonios de Guillermo Bárcenas, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. Bárcenas acusó a Arenas de encargar a un preso la destrucción de información sobre la trama Gürtel. También declararán el inspector Manuel Morocho y otros acusados como Jorge Fernández Díaz y Eugenio Pino.

Read more »

Javier Arenas niega conocimiento de grabaciones sobre contabilidad B del PPEl senador Javier Arenas ha declarado en el juicio por la trama Kitchen que desconocía la existencia de grabaciones realizadas por Luis Bárcenas a él y a Mariano Rajoy sobre una supuesta contabilidad B del Partido Popular. El hijo de Bárcenas afirma lo contrario, asegurando que su padre le habló de dichas grabaciones.

Read more »

Soraya Sáenz de Santamaría niega conocimiento del espionaje a Bárcenas en el caso KitchenLa ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha testificado en el juicio del caso Kitchen negando cualquier conocimiento sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ni sobre las estrategias relacionadas con el caso Gürtel. Afirma no recordar detalles ni haber tenido competencia en la gestión de fondos reservados.

Read more »

Sáenz de Santamaría y Arenas niegan conocimiento del espionaje a Bárcenas en el juicio por la operación KitchenLa exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el senador Javier Arenas han testificado en el juicio por la operación Kitchen, negando cualquier conocimiento sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y desvinculando a Mariano Rajoy de cualquier implicación. Ambos declararon no haber tenido información directa sobre las actividades de espionaje ni sobre el uso de fondos reservados.

Read more »