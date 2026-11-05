Caso Durán: Estructura de Pago de 1 Millón de Euros y Acuerdos con Koldo

Descubrimientos clave sobre el presunto millón de euros destinado a Alberto Durán y Koldo. Detalles del pacto de encubrimiento, costes de defensa y pagos condicionados a declaraciones.

Una investigación judicial está esclareciendo la compleja red financiera y de influencias vinculada al exdirector de Costas, Alberto Durán, y su exasesor en la presidencia del Gobierno, conocido como Koldo. Según declaraciones recogidas por la cadena SER, Koldo contactó con Alberto Durán en mayo del año pasado para establecer un acuerdo destinado a influir en la salida política del expresidente. El objetivo central de estas conversaciones era neutralizar las consecuencias legales y políticas de las investigaciones en curso.

Acuerdo de Encubrimiento y Costes Legales

La estructura del acuerdo implicaba un pago total de un millón de euros a cambio de silencio y colaboración, una suma que se dividiría en dos partes diferenciadas. La primera cuota, de 300.000 euros, se abonaría tras la realización de una entrevista en un periódico específico. Esta acción tenía como propósito generar una pieza documental que pudiera ser utilizada posteriormente como denuncia ante los tribunales, otorgando una apariencia de legitimidad o contradicción a los cargos existentes.

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La segunda parte del acuerdo consistía en el pago de 700.000 euros, denominados legalmente como derechos de autor por la supuesta publicación de un libro. Este mecanismo financiero sofisticado buscaba enmascarar el soborno bajo la figura de remuneración editorial. No obstante, Koldo ha asegurado que los pagos no se completaron debido a la falta de contundencia de las declaraciones de Alberto Durán, aunque reconoce que sí se financiaron ciertos aspectos de la estrategia defensiva.

El Papel de Costas en la Financiación

La oficialización del pacto requirió la intervención de figuras clave del entorno de Durán, incluyendo al director de Costas. Las fuentes indican que este cargo era indispensable para garantizar la ejecución del acuerdo, ya que la estructura presupuestaria o las vías de canalización de fondos dependían de su autorización o participación activa. La implicación de este responsable administrativo eleva la gravedad del asunto, sugiriendo un uso de recursos o influencia institucional para facilitar el trato.

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Durante los encuentros mantenidos entre Koldo y Alberto Durán, se discutió no solo el pago directo, sino también la asunción de los elevados costes de la defensa legal del exasesor. Koldo, quien actualmente está condenado a 20 años de prisión por su participación en el caso, confirmó en conversaciones con la emisora que su equipo legal estuvo cubierto por esta red de financiamiento. Esta admisión es fundamental para el juez que investiga la trama.

Línea de Investigación del Juez Pedraz

El juez Pedraz ha puesto en marcha una diligencia específica para averiguar con certeza si se procedió realmente al pago de la defensa del exasesor de Transportes. Esta investigación busca verificar las cuentas bancarias y las transferencias que podrían haber salido de las estructuras vinculadas a Alberto Durán o a la administración que dirigía. La prueba de estos desembolsos sería determinante para calificar la naturaleza de los hechos y la gravedad de los cargos asociados al encubrimiento.

La complejidad del caso radica en la superposición de responsabilidades políticas y jurídicas que afectan a múltiples actores. Desde la toma de contacto inicial hasta la planificación de las transferencias financieras, cada paso parece haber sido minuciosamente diseñado para proteger a las figuras centrales del escándalo. La transparencia de estas acciones, ahora revelada parcialmente por Koldo, está permitiendo a la justicia desmontar la narrativa oficial que se estaba construyendo en aquellos meses.

El impacto de estas revelaciones se extiende más allá del ámbito penal inmediato, tocando la legitimidad de las instituciones públicas implicadas. La existencia de un mercado de influencias donde se compran declaraciones y se financian defensas mediante cuotas editoriales o entrevistas periodísticas plantea graves dudas sobre el estado de derecho. La audiencia pública seguirá de cerca cómo el juez Pedraz determina la veracidad de cada uno de estos elementos financieros.

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En resumen, la trama descrita por Koldo pinta un cuadro de corrupción sistémica donde el dinero y los medios de comunicación se utilizan como herramientas de presión judicial. La falta de formalización de los pagos totales no exonera a los implicados de la intención criminal, que quedó plasmada en los acuerdos y en la ejecución parcial de los mismos. La sociedad española espera que la justicia esclarezca el destino exacto de los fondos y la identidad de todos los beneficiarios de este entramado.