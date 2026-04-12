Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A: El reloj Dakar para aventureros llega a España

Casio presenta en España una edición de coleccionista del G-Shock Mudmaster, fruto de la colaboración con Team Land Cruiser Toyota Auto Body y diseñado para resistir las condiciones extremas del Rally Dakar. Este reloj robusto combina diseño inspirado en las etapas nocturnas del Dakar, funcionalidad avanzada con Triple Sensor y conectividad Bluetooth, y tecnología Tough Solar. Un homenaje a la resistencia y un reloj imprescindible para los coleccionistas y aficionados a la relojería deportiva.

Sorpresa con Casio , que ha lanzado en España una edición de coleccionista para los más aventureros. Se trata del nuevo Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A, un reloj fruto de la colaboración con Team Land Cruiser Toyota Auto Body, el equipo que participa ininterrumpidamente en el Rally Dakar desde 1995.

Casio rinde homenaje a la exigencia de esta prueba, considerada una de las competiciones más duras del mundo, y demuestra el espíritu de resistencia que caracteriza a la serie Mudmaster dentro de su catálogo. Esta edición, destinada a los entusiastas del Rally Dakar, cumple con las expectativas de los más exigentes. El diseño del modelo se inspira en las etapas nocturnas del Dakar, donde la arena y la luz de la luna crean un ambiente único. El Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A es un reloj robusto con un diseño lleno de simbolismo, dominado por tonos negros y detalles distintivos. El dial presenta acentos en rojo, azul y amarillo, inspirados en los sistemas de información de los vehículos de competición. La correa de uretano ofrece un acabado texturizado que evoca las dunas del desierto iluminadas por la luna. El cierre incorpora un aro dorado que simboliza la luna llena, y el logotipo del equipo Land Cruiser Toyota Auto Body aparece en la correa y en la parte posterior de la caja. La línea Casio Mudmaster siempre ha destacado por su resistencia, y este modelo mantiene esa filosofía con una estructura diseñada para soportar condiciones extremas. La caja combina resina reforzada con fibra de carbono y componentes metálicos de alta durabilidad. Los botones están protegidos por cilindros de acero inoxidable y juntas internas que impiden la entrada de barro y polvo. La corona roscada mejora la protección contra partículas. El módulo integra αGEL en puntos estratégicos para absorber vibraciones intensas, ideal para disfrutar del reloj en entornos de conducción extrema. El Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A incluye el sistema Triple Sensor de Casio, que mide la orientación mediante brújula digital, la altitud, la presión atmosférica y la temperatura ambiente. Permite interpretar los cambios en el entorno de forma rápida. Además, integra conectividad Bluetooth para vincularse con el smartphone a través de la aplicación CASIO WATCHES, lo que permite ajustar la hora automáticamente, registrar rutas y consultar información de ubicación. El reloj incorpora tecnología Tough Solar, que utiliza la luz como fuente de energía, y sistema Multiband 6, que ajusta la hora automáticamente mediante señales de radio. La esfera con cristal de zafiro resistente a los arañazos y doble iluminación LED Super Illuminator facilita la lectura en condiciones de baja visibilidad. Este nuevo Mudmaster ya está disponible en España, ampliando la oferta de una edición atractiva para coleccionistas y aficionados a la relojería deportiva. El Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A está disponible en la web de Casio España a un precio oficial de 879 euros





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