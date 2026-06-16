Casi la mitad de los niños del planeta expuestos a tres o más peligros climáticos, según UNICEF

El informe 2026 de UNICEF revela que 300 millones de menores enfrentan sequías, calor extremo y olas de calor simultáneamente, con 4,1 millones de niños en España bajo tres riesgos, y llama a gobiernos a integrar la infancia en la gestión de emergencias climáticas.

Casi la mitad de la infancia mundial está expuesta a al menos tres amenazas climáticas, según advierte un nuevo informe de UNICEF publicado este martes.

El estudio, titulado Informe de Riesgos Climáticos para los Niños 2026, muestra que todos los menores del planeta enfrentan, al menos, una amenaza vinculada al clima, mientras que más de 4 millones podrían sufrir hasta seis simultáneamente. El documento traza un mapa detallado de la exposición infantil a ocho riesgos principales: inundaciones costeras, inundaciones fluviales, sequías, calor extremo, olas de calor, incendios forestales, tormentas de arena y polvo, y tormentas tropicales.

De esas amenazas, la combinación más extendida es la de sequías, calor extremo y olas de calor, que afecta a casi 300 millones de niños en todo el mundo. La segunda combinación más frecuente -sequía, calor extremo y tormentas tropicales- incide en más de 115 millones de menores. En la región del Sahel africano, más de 4 millones de niños se ven afectados por la triple amenaza de olas de calor, calor extremo y tormentas de arena y polvo.

En Asia, la exposición es aún mayor, mientras que los países de renta alta tampoco están exentos: en Italia, por ejemplo, más de 6 millones de niños enfrentan olas de calor prolongadas y sequías, aunque allí la inversión en adaptación climática muestra cómo se pueden mitigar algunos riesgos.



En España, los datos son particularmente alarmantes.

Aproximadamente 4,1 millones de niños y niñas, lo que representa el 54 % de la población infantil, están expuestos a tres riesgos climáticos simultáneos, con la sequía afectando a 4,2 millones. El informe complementa un análisis previo de UNICEF publicado en marzo, que ya señalaba que 6,4 millones de menores españoles vivían en zonas donde las olas de calor se habían duplicado.

El país experimenta, en promedio, 30 días más de calor extremo al año y alberga a más de medio millón de niños en áreas inundables, una situación que, según la organización, no se refleja adecuadamente en los planes de gestión de riesgos. UNICEF llama a las administraciones públicas a integrar a la infancia en todas las fases de la gestión de emergencias -prevención, preparación, respuesta y reconstrucción- para proteger a los niños de los impactos cada vez más frecuentes y severos del cambio climático.





Además de los ocho peligros climáticos, el informe analiza dos riesgos adicionales altamente sensibles al clima: la contaminación del aire y la malaria. La contaminación del aire afecta prácticamente a toda la infancia del planeta, mientras que un billón de niños está expuesto a la malaria, transmitida por mosquitos que prosperan en climas cálidos y húmedos.

Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, destaca que estos datos pueden ayudar a los gobiernos a planificar inversiones más eficaces en servicios resilientes y garantizar un futuro más seguro para la niñez. El estudio subraya que los niños de países sin litoral y de economías frágiles, como la República Centroafricana o Chad, enfrentan amenazas climáticas múltiples que complican su capacidad de respuesta.

Asimismo, los 24 pequeños Estados insulares en desarrollo, desde Haití hasta Vanuatu, están expuestos a tormentas tropicales que pueden paralizar sociedades enteras y sobrecargar los servicios esenciales. UNICEF advierte que la frecuencia e intensidad de estas amenazas aumentará, presionando aún más los presupuestos públicos y poniendo en riesgo el bienestar de la infancia a nivel global





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