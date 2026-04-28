Casi 200 Académicos Internacionales Piden la Liberación de Pablo Hasél a Sánchez e Illa

Un grupo de catedráticos y profesores de universidades de todo el mundo han enviado una carta a los presidentes del Gobierno español y de la Generalitat de Cataluña solicitando la liberación del rapero Pablo Hasél, argumentando que su encarcelamiento es una anomalía en una democracia.

Un amplio colectivo de casi doscientos catedráticos y profesores universitarios, provenientes de 101 instituciones académicas y representando a 24 naciones diferentes, ha expresado su profunda preocupación y ha solicitado formalmente a los presidentes del Gobierno de España, Pedro Sánchez , y de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa , que tomen medidas decisivas para garantizar la libertad del rapero Pablo Hasél .

Esta iniciativa, impulsada por figuras de renombre como los catedráticos eméritos Dominic Keown de la Universidad de Cambridge y Henry Ettinghausen de la Universidad de Southampton, cuenta con el respaldo activo del Pen Club Català, la Comisión de la Dignidad y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La misiva, que evidencia un creciente movimiento de apoyo internacional, subraya la importancia de la libertad de expresión y la necesidad de revisar las leyes que criminalizan la crítica, incluso cuando esta se dirige a instituciones estatales o a la Corona.

La petición se fundamenta en el largo periodo de encarcelamiento que Hasél, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duró, ha ya cumplido. Según se detalla en la carta, el artista cumplió cinco años de prisión el pasado 15 de febrero, y aún le restan 14 meses más de condena por cumplir. Actualmente, Hasél se encuentra cumpliendo su pena en la prisión de Lledoners, ubicada en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona.

Su detención original en febrero de 2021 fue consecuencia de una orden de la Audiencia Nacional, que rechazó suspender la ejecución de una condena inicial de nueve meses impuesta por delitos de enaltecimiento del terrorismo, así como por injurias y calumnias dirigidas contra la Corona y las instituciones del Estado. Posteriormente, se agregaron nuevas condenas por causas similares, prolongando su estancia en prisión.

La ANC ha estado activamente involucrada en la campaña por su liberación, llegando incluso a postularlo como candidato al prestigioso Premio Internacional Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo, en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. La nominación al Premio Sájarov busca visibilizar su caso a nivel internacional y presionar por su liberación.

Los firmantes de la carta argumentan con firmeza que la criminalización de la 'calumnia' contra la Corona y las instituciones del Estado es incompatible con los principios fundamentales de una sociedad democrática. Consideran que las leyes que permiten la persecución penal por expresar opiniones críticas, incluso si estas son consideradas ofensivas, representan una amenaza para la libertad de expresión y el debate público.

En la misiva, se insta a los presidentes Sánchez e Illa a reflexionar sobre la 'vergonzosa anormalidad' que representa el continuado encarcelamiento de Hasél, calificándolo de cantante. La carta concluye con una petición directa y contundente: 'Le pedimos, señor presidente, que dé todos los pasos necesarios para asegurar la libertad inmediata del señor Pablo Hasél'.

Este llamamiento se une a una creciente ola de protestas y manifestaciones a favor de su liberación, tanto a nivel nacional como internacional, que denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales y la necesidad de reformar las leyes que restringen la libertad de expresión en España. La situación de Hasél ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y la necesidad de proteger a los artistas y activistas que expresan opiniones críticas, incluso si estas son controvertidas o impopulares





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