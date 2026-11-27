Casa Seat Cupra abre sus puertas a más de 100.000 visitantes con una aventura navideña y un calendario gigante de TVBOY. Un evento familiar que transforma el Paseo de Gràcia hasta enero.

El grupo automovilístico ha confirmado que la entidad situada en el Paseo de Gràcia recibirá a más de 100.000 visitantes durante esta Navidad con la nueva edición de los Magic Days. Este evento de ocio familiar transformará el edificio en un universo navideño inmersivo que abre sus puertas el 27 de noviembre y permanecerá operativo hasta el 5 de enero.

Renombramiento de Casa Seat Cupra

La institución que alberga la iniciativa cambió su denominación oficial a Casa Seat Cupra, dejando atrás la etapa de Casa Cupra Raval. Este cambio de nombre llega después de seis meses en los que el espacio utilizó la etiqueta anterior con motivo del lanzamiento del modelo eléctrico. La decisión consolida la presencia del grupo automovilístico en la embajada cultural de Barcelona.

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Aventura Navideña y Calendario TVBOY

La experiencia principal está dirigida a los niños, quienes deben ayudar a un elfo llamado Revelf a recuperar la magia de la Navidad. El recorrido recorre las tres plantas del edificio mediante pruebas interactivas y juegos que requieren un pasaporte para resolver pistas. Los participantes pueden visitar una cueva secreta, una base de investigación y entregar cartas a Papá Noel y los Reyes Magos.

La celebración se extiende a la fachada del edificio, que incorpora un calendario de Adviento diseñado por el artista urbano TVBOY. Esta estructura cuenta con 24 ventanas que revelan historias vinculadas a la ciudad de Barcelona. El objetivo es reconocer el talento y las personas que han dejado huella durante 2026, siendo presentado como el calendario más grande de la metrópoli catalana.

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Árbol Gigante y Horarios de Acceso

En los Jardinets de Gràcia se ha encendido un árbol navideño de más de 12 metros de altura. La copa está coronada por una réplica de la estrella de doce puntas de la Torre de la Virgen María de la Sagrada Família. Esta instalación se realizó en colaboración con la Associació Passeig de Gràcia y forma parte de las celebraciones del Año Gaudí y la Capital Mundial de la Arquitectura 2026.

Las entradas se distribuyen en tres tandas de días, con disponibilidad limitada en la plataforma. El espacio abre de 9.00 a 20.30 horas, excepto el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, cuando el cierre es a las 16.00 horas. Permanecerá cerrado los días 25 y 26 de diciembre y el 1 de enero.

Resultados Históricos y Cierre de 2025

La edición actual parte de los resultados de 2025, cuando se reunieron a más de 145.000 personas y se recibió a más de 2.000 niños de centros educativos. El espacio cerró el ejercicio con 338.593 visitantes, un 28% más que en 2024, y organizó 310 eventos, un 10% más. El edificio se ha consolidado como un referente cultural y de movilidad en Barcelona.