Jordi Roca inaugura Casa Cacao en Barcelona como espacio temporal hasta febrero de 2027. Este proyecto lleva el universo del chocolate artesanal desde la haba hasta la tableta a la capital catalana.

La expansión comercial del reconocido chef y repostero Jordi Roca llega a la capital catalana con la inauguración de Casa Cacao. Este nuevo espacio, localizado en Barcelona, representa la materialización de una filosofía que busca transformar la experiencia del consumo de chocolate al tratarlo con la misma rigurosidad y respeto que se le brinda a los grandes vinos o cafés de especialidad.

Inicio del proyecto chocolatero en Girona

La historia de esta marca se remonta a febrero de 2020, cuando Jordi Roca abrió un pequeño obrador con tienda en su ciudad natal, Girona. Este lanzamiento se produjo apenas quince días antes del inicio del parón pandémico, marcando un punto de inflexión en su carrera. Inicialmente concebido como un modesto espacio de producción, este obrador se convirtió en el germen de una marca de tabletas, bombones y otros derivados del cacao que requiere un control absoluto de la calidad desde el origen.

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La necesidad de ampliar la capacidad productiva llevó a la creación de un obrador central en las afueras de Girona. Esta infraestructura fue esencial para sustentar el crecimiento de la oferta de productos bajo la marca Casa Cacao, permitiendo estandarizar procesos sin perder la esencia artesanal que define al pastelero menor de la saga Roca.

Filosofía del grano a la tableta

El concepto central de Casa Cacao se define por el control total de la cadena de suministro, desde la semilla o haba de cacao hasta la elaboración final en forma de tableta. Esta filosofía se refleja en toda la gama de productos disponibles, que incluye bombones y otras figuras elaboradas meticulosamente. Jordi Roca enfatiza la importancia de cuidar cada detalle en los pasos de cosecha, fermentación, tueste y conchado.

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La intención es presentar el chocolate como un producto premium donde el origen, la variedad del cacao y los procesos de transformación son determinantes para el resultado final. Este enfoque permite ofrecer una experiencia sensorial única, diferenciándose del chocolate industrial convencional y acercando al consumidor a la verdadera naturaleza de la haba.

Apertura de la sucursal en Barcelona

El 12 de noviembre, Casa Cacao abrió oficialmente su primera sucursal en Barcelona, llevando el universo chocolatero de Jordi Roca a la segunda ciudad más grande de Cataluña. Se trata de un espacio muy pequeño, de apenas cincuenta metros cuadrados, diseñado para funcionar como una extensión del establecimiento de Girona. Su objetivo principal es acercar el mundo del chocolate de especialidad al público barcelonés.

Aunque la apertura se anuncia con carácter temporal, este espacio se convertirá en un establecimiento permanente a partir de febrero de 2027. Esta estrategia permite a la marca testar la demanda en un mercado diferente sin comprometer la estructura operativa principal, manteniendo la atención en la calidad y la atención personalizada al cliente.

Producción y expansión futura

Todos los productos que se comercializan en esta nueva tienda están elaborados en los obradores de Casa Cacao y Rocambolesc en Girona. En el pequeño obrador ubicado detrás de la tienda de Girona se procesa el chocolate base, mientras que en el obrador de Rocambolesc se fabrican las tabletas, los bombones y otros productos como rocas o carambinas. Esta división de tareas asegura que cada componente cumpla con los estándares exigidos por el equipo de Jordi Roca.

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Las estanterías de la tienda ofrecen una selección diversa de orígenes del cacao, actualizándose constantemente con productos de temporada, como los añadidos recientes para Navidad. Jordi Roca, quien cuenta con 1,3 millones de seguidores en Instagram y también desarrolla una faceta como DJ, define este proyecto como una oportunidad para mirar el chocolate con un nuevo prisma.

El chef destaca el cariño que tiene hacia Casa Cacao, un proyecto que le ha permitido descubrir el cacao desde otra perspectiva y viajar a sus orígenes. Conocer a las personas que lo cultivan y aprender a transformarlo con sus propias manos ha sido clave para el desarrollo de la marca. Aunque la boutique actual es temporal, la expansión a otras ciudades españolas o internacionales es una posibilidad viable.

La capacidad de producción existente permitiría escalar el negocio si fuera necesario, pero la prioridad inmediata es asegurar la calidad sin que se vea comprometida por la productividad. El objetivo es preservar el valor excepcional de este chocolate, que ahora complementa la oferta de la marca Rocambolesc en la tienda de Barcelona, creando un rincón dedicado exclusivamente a los productos de heladería y chocolate de alta gama.