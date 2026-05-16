Casa Blanca y China confirman la visita del presidente chino a los Estados Unidos este otoño

La visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a los Estados Unidos será este otoño luego de que el líder estadounidense, Donald Trump, fuera la invitación.

Casa Blanca confirma la visita del presidente chino a Estados Unidos este otoño tras acuerdo con su homólogo estadounidense; la primera de un líder chino a Estados Unidos en más de una década desde 2015 y la primera vez que China recibirá a los líderes de las dos potencias en el mismo mes fuera de un contexto multilateral.

El canciller chino, Wang Yi, anunció que el presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño, tras aceptar la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Wang señaló en declaraciones a la prensa, compartidas en un comunicado por el Ministerio de Exteriores chino, que ambas partes deben trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva, crear un ambiente favorable y lograr resultados más sustanciales en los contactos e intercambios entre los dos jefes de Estado.

También durante la reunión que mantuvieron Xi y Trump en Pekín este viernes, ambos líderes acordaron mantener un contacto estrecho mediante encuentros, llamadas telefónicas e intercambio de correspondencia. Xi invitó a Donald Trump a visitarle junto a su esposa, Peng Liyuan, la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre.

La primera fue la de un líder chino a Estados Unidos en más de una década y ambos líderes acordaron apoyar mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la cumbre del G20. El Gobierno de China confirmó este sábado la visita de Estado del presidente ruso, Vladímir Putin, para los próximos martes y miércoles, 19 y 20 de mayo.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, será la primera vez que China reciba en el mismo mes, fuera de un contexto multilateral, a los líderes de las dos potencias. Poco antes de la invasión rusa de Ucrania en gran escala, Xi e Putin proclamaron en Pekín la amistad sin límites entre sus naciones reflejando los esfuerzos de Pekín para gestionar sus relaciones con ambas y posicionarse como un actor clave en un orden mundial cada vez más fragmentado.





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