La administración Trump retira a la Dra. Overton como candidata para dirigir la FDA tras la oposición de senadores republicanos y activistas, dejando al organismo sin liderazgo permanente.

La Casa Blanca retiró abruptamente la nominación de la Dra. Heidi Overton para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) durante la noche del martes. Esta decisión sorpresa de la administración Trump se produce en un contexto de creciente escepticismo por parte de varios senadores republicanos y activistas conservadores, lo que puso en riesgo su confirmación.

Críticas de Senadores y Activistas a la Candidata

El comisionado de la FDA, Marty Makary, escuchó al presidente Donald Trump en la Oficina Blanca el 18 de diciembre de 2025, mientras el país seguía de cerca el destino de esta nominación crucial. El presidente de la comisión del Senado, el senador Bill Cassidy, afirmó que Overton estaba a punto de conseguir el apoyo necesario. Sin embargo, la Casa Blanca optó por retirar la candidatura antes de que la comisión votara. Cassidy expresó su extrañeza al observar cómo se abandonó una vía viable, señalando que mantenía conversaciones productivas con los miembros de su equipo.

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Esta retirada marca el final de un proceso marcado por intensos escrutinios sobre la idoneidad de Overton. Funcionarios cercanos al asunto confirmaron que la administración se centró en contrarrestar las amenazas del senador conservador Josh Hawley. Hawley, junto con movimientos antiaborto, buscaban frustrar activamente la nominación. El movimiento se ha mostrado particularmente indignado por la percepción de falta de urgencia en la restricción de la distribución de mifepristona.

Tensiones Internas en el Movimiento MAHA

Paralelamente, Overton enfrentó preocupaciones de las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski. Estas legisladoras, defensoras del derecho al aborto, criticaron su apoyo vehemente a políticas antiaborto y su historial en la aprobación de cigarrillos electrónicos con sabor. La situación puso de manifiesto las divisiones profundas entre el movimiento Make America Healthy Again, liderado por Robert F. Kennedy Jr., y los círculos conservadores tradicionales.

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Como asesora principal de política interna, Overton sirvió de enlace entre los líderes del Departamento de Salud y Servicios Humanos y altos funcionarios de la Casa Blanca. Sin embargo, su rol generó frustración dentro del movimiento MAHA. A pesar de que Kennedy elogió su nominación en agosto, quienes conocen la dinámica interna describen la relación como poco cercana. Un experto calificó las interacciones como frías y afirmó que ella no representaba los intereses centrales del movimiento.

Consecuencias Políticas y Futuro de la FDA

La nominación de Overton se suma a una serie de retiradas de candidatos para puestos de salud. La Casa Blanca ya había retirado nominaciones para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la oficina del director de Sanidad. Estas decisiones siguieron a la caída del apoyo de republicanos moderados preocupados por la ideología de los candidatos. Este patrón refleja una dificultad creciente para consolidar equipos técnicos en medio de luchas políticas internas.

Cassidy sostuvo que los senadores provida buscaron garantías finales sobre el compromiso de la administración con temas relacionados con la vida. La administración optó por retirar a Overton en lugar de asumir dichos compromisos. Esta decisión probablemente dejará a la FDA sin un líder permanente hasta bien entrado el próximo año. Cassidy sugirió que la confirmación de un comisionado permanente podría recaer en los demócratas del Senado si los republicanos pierden el control en enero.