Casa Blanca niega solicitud de alto el fuego y confirma negociaciones en curso con Irán; posible encuentro aplazado

La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, desmintió la existencia de una solicitud de alto el fuego en el conflicto con Irán, pero confirmó que las negociaciones para una segunda ronda están en marcha y son productivas. Sin embargo, la realización de estas conversaciones esta semana ha sido descartada, posponiéndolas para principios de la próxima semana. Pakistán se consolida como mediador principal, buscando desbloquear puntos críticos en seguridad y el programa nuclear iraní. La urgencia aumenta ante la próxima expiración de la tregua en el Estrecho de Ormuz.

La portavoz de la Casa Blanca , Karoline Leavitt, desmintió categóricamente este miércoles cualquier solicitud por parte de Estados Unidos para un alto el fuego en el conflicto bélico con Irán . No obstante, afirmó que las conversaciones para una segunda ronda de negociaciones se encuentran en curso y están mostrando resultados positivos.

Sin embargo, la posibilidad de que esta crucial segunda fase de diálogo se materialice el jueves y viernes de esta semana ha sido descartada, según ha confirmado a EFE una fuente con conocimiento directo del proceso, lo que pospone cualquier eventual encuentro para principios de la próxima semana. A pesar de los esfuerzos de mediación por parte de Pakistán, las partes involucradas aún no han logrado establecer una fecha concreta para reanudar el diálogo que se inició durante el fin de semana pasado. La fuente detalló que no hay conversaciones directas programadas para el día de mañana ni para el viernes, y que las nuevas negociaciones continúan en fase de discusión sin que se haya cerrado ningún acuerdo. De acuerdo con la misma fuente, Islamabad se perfila como la sede principal para albergar esta cita, si bien Ginebra permanece como una alternativa técnica considerada. Pakistán ha asumido un rol protagónico como mediador principal, impulsando activamente la realización de una segunda ronda de conversaciones. En esta misma línea, Leavitt indicó que cualquier nueva ronda de conversaciones probablemente se llevaría a cabo nuevamente en Pakistán, nación que se ha consolidado como el 'único mediador' en los esfuerzos por poner fin a la guerra. Como parte de estas gestiones diplomáticas, el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, arribó a Teherán este miércoles con el propósito de entregar un mensaje de la administración estadounidense a las autoridades iraníes. La misión de Munir tiene como objetivo despejar los puntos críticos en materia de seguridad regional y el programa nuclear de Irán, con la finalidad de facilitar la convocatoria de la reunión. El arduo esfuerzo diplomático de Islamabad, que incluye una gira regional del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, por el Golfo y Turquía, busca asegurar un acuerdo antes de que la tregua en el Estrecho de Ormuz expire el próximo 22 de abril. La situación, según advirtió la fuente consultada, sigue siendo fluida, con ambas partes aún distantes en los puntos esenciales de la negociación. Por el momento, la falta de consenso en cuanto a la sede y el calendario de las reuniones mantiene la negociación en una fase de consultas indirectas, gestionadas a través de la delegación militar paquistaní. Las conversaciones del fin de semana pasado concluyeron sin haber alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra. Este conflicto, que el presidente Donald Trump inició junto a Israel el 28 de febrero, desencadenó ataques iraníes contra países vecinos del Golfo y reavivó un conflicto latente entre Israel y Hizbulá, organización respaldada por Irán, en el Líbano. El conflicto actual representa una escalada significativa en las tensiones regionales, con profundas implicaciones geopolíticas y humanitarias. La intervención de Pakistán como mediador es vista como un paso crucial, dada su posición estratégica y sus lazos tanto con Irán como con otros actores regionales. Sin embargo, la complejidad de los temas en disputa, como el programa nuclear iraní y la seguridad regional, presenta obstáculos considerables para alcanzar un consenso duradero. Las negociaciones, aunque productivas en ciertos aspectos, aún enfrentan un camino empedrado hacia una resolución pacífica. La administración estadounidense, a través de sus portavoces, ha tratado de mantener una postura cautelosa, reconociendo los avances en las conversaciones pero evitando generar expectativas poco realistas. La diplomacia, en este caso, se caracteriza por ser un proceso delicado y prolongado, donde cada paso debe ser cuidadosamente medido para evitar la escalada de tensiones. La reanudación del diálogo, aunque pospuesta, sigue siendo la vía prioritaria para la desescalada y la búsqueda de una solución al conflicto. La participación activa de potencias regionales como Pakistán subraya la interconexión de los problemas de seguridad en la región y la necesidad de enfoques multilaterales para abordarlos de manera efectiva. La comunidad internacional observa de cerca estos desarrollos, con la esperanza de que la diplomacia prevalezca sobre la confrontación y se pueda restaurar la estabilidad en una región ya de por sí volátil. La duración y la complejidad de este conflicto ponen de manifiesto la necesidad de abordar las causas subyacentes de la inestabilidad, incluyendo las disputas territoriales, las rivalidades regionales y las preocupaciones sobre seguridad nacional de cada parte involucrada. La mediación paquistaní, apoyada por Estados Unidos, representa una oportunidad para el avance, pero el éxito final dependerá de la voluntad política de todas las partes para hacer concesiones y buscar un terreno común. La inminente expiración de la tregua en el Estrecho de Ormuz añade un elemento de urgencia a estas negociaciones, ya que cualquier interrupción del tránsito marítimo en esta vital arteria comercial podría tener consecuencias económicas y de seguridad de gran alcance para la región y el mundo. La labor del mariscal de campo Asim Munir en Teherán es un ejemplo tangible de los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo para tender puentes y superar las diferencias





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casa Blanca Irán Negociaciones Pakistán Conflicto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Visita Real Neerlandesa en Estados Unidos: Cena en la Casa Blanca y Encuentro con los TrumpLos reyes de los Países Bajos, acompañados del primer ministro Rob Jetten, realizaron una visita oficial a Estados Unidos. Tras actos en Filadelfia, fueron invitados a cenar y pernoctar en la Casa Blanca por Donald y Melania Trump. La Reina lució un vestido naranja en homenaje a su país, mientras que Melania Trump demostró su estilo elegante y moderno.

Read more »

Maxima de Holanda estrena en la Casa Blanca: su nuevo vestido midi con efecto 'cintura de avispa' y mensaje ocultoLa reina de los Países Bajos ha mostrado su imagen más elegante y atemporal con un nuevo diseño que le encantaría a Kate Middleton y doña Letizia

Read more »

VÍDEO: Trump pide McDonald's a la Casa Blanca y le da 100 dólares de propina a la repartidora'Esto no parece planeado', bromeó Trump. Le dio una propina de 100 dólares a la repartidora como parte de su campaña para eliminar los impuestos sobre las propinas

Read more »

Guillermo y Máxima de Holanda se alojan en la Casa Blanca durante su visita a Donald Trump: un viaje que divide a los holandesesLa invitación de dormir una noche en una de las habitaciones de la mansión presidencial es algo muy excepcional, pero se trata de una respuesta de Trump a un gesto muy parecido que tuvieron con él el año pasado los reyes de los Países Bajos en su visita a La Haya.

Read more »

Guerra en Irán, en directo | Trump: la guerra con Irán está cerca de terminarLos futuros de las Bolsas europeas oscilan entre avances del 0,12% y caídas del 0,27% Los futuros de las Bolsas europeas van abriendo paso progresiva

Read more »

Lula enfría una reunión con Trump en la Casa Blanca y la cambia por una visita oficial a España, Alemania y PortugalBarcelona acoge el jueves la primera cumbre bilateral España-Brasil, en la que se abordarán el multilateralismo, la defensa de la democracia y la regulación de las Big Tech, así como acuerdos sobre minerales críticos y tierras raras.

Read more »