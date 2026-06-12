Casa Blanca instala estructura para ver peleas de UFC, tragedia en Países Bajos y aumento de tensión con Irán

Una recopilación de las noticias más relevantes: la polémica 'La Garra' en la Casa Blanca, atropello múltiple en Países Bajos con niños fallecidos, Trump cancela ataques contra Irán que anuncia cierre del estrecho de Ormuz, declaraciones del ministro López sobre jueces, confesión de Bill Gates sobre Epstein y muerte de niña en videoclip.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha instalado en la Casa Blanca una estructura apodada ' La Garra ' para ver las peleas del campeón de UFC Ilia Topuria , según revelan fuentes cercanas a la Casa Blanca .

Este peculiar sistema de vigilancia y entretenimiento ha generado controversia, ya que fue montado en el ala oeste de la residencia presidencial sin el consentimiento de la administración Biden, y ahora se investiga su uso y posible vulneración de protocolos de seguridad. Mientras tanto, una tragedia sacude a Países Bajos tras un atropello masivo ocurrido durante un campamento escolar en la localidad de Stavoren.

Tres personas fallecieron, entre ellas dos niños de 8 y 10 años, después de que un vehículo irrumpiera en el recinto donde decenas de menores realizaban actividades al aire libre. El conductor, un hombre de 55 años sin antecedentes conocidos, fue detenido inmediatamente y se investigan las causas del incidente. En el ámbito internacional, la tensión entre Estados Unidos e Irán alcanza un punto crítico.

Donald Trump canceló inesperadamente los bombardeos previstos para esta noche contra Teherán, horas después de haber anunciado públicamente nuevos ataques en respuesta a la escalada militar. Fuentes del Pentágono indican que la decisión se tomó tras recibir información de inteligencia que sugería un alto riesgo de colateralidad.

Irán, por su parte, niega rotundamente cualquier avance en negociaciones de paz y anuncia el cierre del estrecho de Ormuz, vital para el comercio global, tras una oleada de ataques no especificados atribuidos a Estados Unidos. La administración Trump justificó su respuesta militar por el derribo de un helicóptero iraní en la zona, pero expertos en derecho internacional cuestionan la legalidad de dichas acciones.

En España, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, arremetió contra el poder judicial durante un acto de entrega de premios. Ante la presencia del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por prevaricación, López afirmó: "Hay jueces que prevarican". Sus declaraciones han sido tachadas de imprudentes por asociaciones de magistrados y por el propio Consejo General del Poder Judicial, que exige una rectificación.

Por otro lado, Bill Gates rompió su silencio ante el Congreso de Estados Unidos y admitió que mantener una relación con el financiero convicto Jeffrey Epstein fue "un error enorme". El fundador de Microsoft reconoció que visitó la mansión de Epstein en múltiples ocasiones entre 2011 y 2014, a pesar de conocer su historial delictivo. Su testimonio forma parte de una investigación más amplia sobre el alcance de las conexiones de figuras de poder con Epstein.

Finalmente, en un trágico suceso unrelated a los anteriores, la sobrina de cinco años del cantante mexicano Michael Flores murió ahogada en una piscina privada mientras se grababa un videoclip en la ciudad de Miami. El accidente ocurrió durante un descanso en la producción; la niña fue encontrada sumergida y a pesar de los intentos de reanimación, falleció poco después en el hospital. Las autoridades locales investigan las circunstancias del deceso y si hubo negligencia en la supervisión





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