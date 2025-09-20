Casa Blanca Confirma Acuerdo TikTok con China: EE. UU. Controlará Algoritmo y Datos

La Casa Blanca asegura que el acuerdo sobre TikTok con China está finalizado y se firmará pronto, con EE. UU. controlando el algoritmo y la gestión de datos. Se espera que Oracle y un consorcio de inversores estadounidenses tengan la mayor parte de la propiedad. El acuerdo podría sentar las bases para una reunión entre Trump y Xi Jinping.

La Casa Blanca ha expresado su total confianza en que el acuerdo sobre TikTok con China está finalizado y se concretará prontamente, según declaraciones de Karoline Leavitt, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, el sábado. Leavitt reveló detalles cruciales del acuerdo, incluyendo planes para que Estados Unidos asuma el control del algoritmo de la aplicación. “Estamos absolutamente seguros de que el acuerdo está cerrado.

Ahora solo resta la firma, y el equipo del presidente está colaborando con sus contrapartes chinas para lograrlo”, afirmó Leavitt durante una aparición en “Saturday in America with Kayleigh McEnany” de Fox News. Además, añadió: “Solo necesitamos que este acuerdo sea firmado, y preveo que sucederá en los próximos días”.\El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación con el presidente de China, Xi Jinping, el viernes, donde discutieron el acuerdo. A principios de este año, el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que prohibiría la popular aplicación de redes sociales en el país, a menos que vendiera aproximadamente el 80% de sus activos a inversores estadounidenses. En cuanto a los datos y la privacidad de la aplicación en Estados Unidos, Leavitt anunció que estos “serán administrados por una de las empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, Oracle, y el algoritmo también será controlado por Estados Unidos”. Asimismo, Leavitt destacó que la aplicación “será mayoritariamente propiedad de estadounidenses en Estados Unidos”. Se prevé que un consorcio de inversionistas, que incluye a Oracle, Andreesen Horowitz y Silver Lake, posea una participación del 80% en TikTok. Se establecerá una junta directiva compuesta por siete miembros que supervisará la aplicación en Estados Unidos, y de acuerdo a lo indicado por Leavitt, seis de ellos serán estadounidenses. \Se anticipa que este acuerdo siente las bases para la primera reunión presencial entre Trump y Xi desde el regreso de Trump al cargo. Trump adelantó que ambos líderes se encontrarán el próximo mes en la Cumbre de la APEC, en Corea del Sur. Previamente, el viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió un comunicado que parecía sugerir que Xi emplearía el acuerdo sobre TikTok para obtener concesiones. El comunicado chino citó a Xi expresando a Trump que Beijing “estaría complacido de ver que negociaciones comerciales productivas en consonancia con las reglas del mercado conduzcan a una solución que cumpla con las leyes y regulaciones de China y considere los intereses de ambas partes”. Según la misma fuente, Xi también instó a Estados Unidos a “abstenerse de imponer restricciones comerciales unilaterales” y a “proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para los inversores chinos”. Este acuerdo representa un hito importante en las relaciones entre Estados Unidos y China, abordando preocupaciones de seguridad nacional y comerciales, mientras se busca mantener la popularidad de TikTok en el mercado estadounidense y la protección de datos de sus usuarios





