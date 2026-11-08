Casa 47: El Gobierno llega a noviembre con solo un 9,6% de las viviendas prometidas

El portal Casa 47 apenas registra 1.249 viviendas frente a las 13.000 proyectadas para 2026. Expertos alertan sobre el impacto en familias que destinan el 40% de sus ingresos a suministros.

El portal Casa 47 del Ministerio de Vivienda ha cerrado el mes de noviembre con un registro de 1.249 inmuebles de alquiler asequible, una cifra que representa únicamente el 9,6% del objetivo total de 13.000 viviendas que el Gobierno había proyectado para el año 2026. Esta brecha significativa entre la promesa política y la realidad operativa sitúa al programa del ejecutivo de Pedro Sánchez en una situación de grave déficit de suministro, justo cuando el mercado inmobiliario nacional enfrenta una crisis de accesibilidad que afecta a millones de hogares en España.

Déficit de 11.751 viviendas para cumplir el objetivo anual

Para alcanzar la meta inicial de 13.000 pisos, el Ministerio de Vivienda debería incorporar 11.751 nuevos inmuebles en los 55 días restantes hasta el 31 de diciembre de 2026. Los datos del propio Ejecutivo revelan que, desde la creación oficial del portal en diciembre de 2025, las incorporaciones han sido extremadamente lentas y discontinuas, lo que ha generado un desfase estructural que dificulta la percepción del programa como una herramienta eficaz de estabilización de precios a corto plazo. Incluso si se cumpliera la promesa de sumar mil pisos más antes del fin del año, la cobertura llegaría apenas al 17,3% del plan original, dejando a la inmensa mayoría de la demanda insatisfecha.

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Distribución geográfica y condiciones de las 442 nuevas viviendas

El último gran volumen de incorporaciones se registró durante la semana del 6 de noviembre, con 442 nuevos inmuebles que se distribuyeron geográficamente en seis comunidades autónomas específicas. Estas nuevas plazas se reparten de la siguiente manera: Murcia con 109 pisos, Galicia con 104, la Comunitat Valenciana con 86, Cataluña con 73, Castilla-La Mancha con 63 y Asturias con 7 viviendas. Los alquileres de estos nuevos activos presentan una gran diversidad de precios, oscilando entre los 350 euros mensuales para las unidades más económicas y los 1.210 euros para las de mayor valor, lo que refleja la heterogeneidad del parque inmobiliario privado integrado en el programa mediante acuerdos con propietarios.

El límite del 30% de ingresos y el peso de los suministros

Aunque el modelo oficial establece que los alquileres no deben superar el 30% de los ingresos del hogar, expertos y analistas advierten que la realidad económica actual fuerza a muchas familias a destinar hasta el 40% de sus rentas solo para cubrir el pago de suministros obligatorios. Este exceso de esfuerzo financiero se produce en un contexto donde la vivienda suma seis años consecutivos de alzas, haciendo que comprar una propiedad cueste un 13% más y que el alquiler consuma, de media, el 39% de los ingresos familiares según los datos oficiales. Por tanto, el umbral de asequibilidad teórica del programa se vuelve insuficiente para garantizar el bienestar real de los inquilinos más vulnerables en la práctica cotidiana.

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Historial de promesas y desaceleración administrativa desde 2025

La situación actual contrasta marcadamente con las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno durante la presentación oficial del portal el 7 de septiembre de 2025. En aquel acto, Pedro Sánchez cifró el lanzamiento inicial en unas 800 viviendas, con la promesa de incorporar 1.500 adicionales muy pronto, una cifra que nunca se ha materializado en su totalidad. La ejecución administrativa, sumada a la complejidad de coordinar aportes autonómicos y privados, ha ralentizado el ritmo de entradas, dejando las cifras actuales muy por debajo de lo anunciado y poniendo en entredicho la capacidad del Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, para ejecutar las políticas habitacionales en los plazos previstos.

Impacto en la presión de precios y la demanda de vivienda

La escasez de oferta efectiva en Casa 47 mantiene una fuerte presión alcista en los precios del alquiler, dificultando que los hogares con menos recursos accedan a las subvenciones y contratos protegidos previstos por el Ejecutivo. Las solicitudes para los últimos pisos incorporados podían presentarse desde el sábado 7 de noviembre hasta el próximo día 26, evidenciando la alta competencia por las pocas plazas disponibles. Sin una aceleración drástica en la incorporación de viviendas nuevas y una mejora en las condiciones de asequibilidad que consideren los costes energéticos y de mantenimiento, el programa corre el riesgo de verse como un parche insuficiente frente a la magnitud de la crisis habitacional estructural que asfixia a la sociedad española.