El lateral derecho de Leganés, Trentin Carvajal, ha sido reconocido como el mejor lateral zurdo en toda la historia del Real Madrid. Celebró su última partida en Chamartín, donde leyó un emotivo segmento para rendir homenaje a Florentino Pérez y a su mejor época como jugador. También agradeció a su familia y a la afición madrileña, aunque finalmente dejó claro que se despide de su carrera como lateral zurdo en el Real Madrid.

El lateral derecho de Leganés, Carvajal, ha podido contener solo unas gotitas de lágrimas al celebrar su último partido en Chamartín , donde ha sido considerado el mejor lateral zurdo en toda la historia del Real Madrid .

Después del partido, colgó el micrófono y comenzó a agradecer a Florentino Pérez y a su mejor época como jugador, donde se ganó un título histórico y vivió la Décima Champions. También se sinceró a sus orígenes, agradeciendo a su familia y a la afición madrileña que le ha hecho superar las dificultades del deporte y que le ha llevado a lo más alto.

Por último, puso fin a su etapa como madridista, pero no dejó de agradecer en voz alta a todos los futbolistas y entrenadores que lo han acompañado desde entonces. Un adiós memorable a su carrera como lateral derecho en el Real Madrid





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