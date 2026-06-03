Cartel y horario de la corrida de toros de hoy en Las Ventas durante la Feria de San Isidro 2026

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid celebra una nueva jornada de la Feria de San Isidro 2026. Descubre el cartel conformado por José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón, los horarios, cómo ver la transmisión en directo a través de TLMad y la información sobre las entradas para disfrutar del espectáculo taurino en vivo.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid acoge hoy miércoles 3 de junio una nueva corrida dentro de la Feria de San Isidro, uno de los ciclos taurinos más importantes de España que se celebra desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio.

El cartel de hoy presenta a los diestros José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón, enfrentándose a toros de la ganadería Lagunajanda. Este cartel combina la experiencia de toreros consagrados con la ilusión de nuevos valores, prometiendo un espectáculo de altura en el emblemático ruedo madrileño, que espera recibir a más de 23.000 espectadores.

La Feria de San Isidro, con casi un siglo de historia, consta de 28 festejos, incluyendo corridas de toros, rejones y novilladas, y atrae a medio millón de aficionados en los meses de mayo y junio. Para los próximos días, destacan los carteles del jueves 4 con toros de Jandilla para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández; el sábado 6 con Victorino Martín para Morenito de Aranda, Román y Fernando Adrián; y el domingo 7, día In memoriam de Ignacio Sánchez Mejías, con Borja Jiménez como único espada frente a toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río.

Las entradas para los festejos tienen precios que oscilan entre 48 euros para las localidades más económicas y cantidades mayores para puestos privilegiados, aunque ya se han agotado en algunas fechas como el 8 y 9 de mayo, por lo que se recomienda adquirirlas con antelación. Para quienes no puedan asistir presencialmente, la retransmisión completa de la corrida de hoy estará disponible en TLMad, el espacio televisivo que emite en directo y bajo demanda durante siete días todos los espectáculos de la Feria de San Isidro, permitiendo seguir el evento desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La Feria, dedicada a San Isidro Labrador, patrón de Madrid, se ha consolidado a lo largo del tiempo como un referente cultural y taurino no solo de la ciudad sino de todo el país, congregando a figuras del toreo y ganaderías de prestigio en un ambiente de gran tradición y emoción





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feria De San Isidro 2026 Las Ventas Corrida De Toros Cartel Taurino Tlmad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 1 de junioHoy, lunes 1 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Justino, San Fortunato, San Próculo, San Caprasio, San Ronón, San Vistano y San...

Read more »

Las ventas de coches exhiben su fortaleza a prueba de incertidumbreEl mercado automovilístico se mantuvo en mayo por encima de 100.000 unidades y bajó un 0,8% con un día laborable menos que en 2025 gracias al tirón de los clientes particulares

Read more »

Quién torea hoy, martes 2 de junio, en las Ventas de Madrid por la Feria de San IsidroConoce quiénes son los toreros y a qué hora torean en la Plaza de toros de Las Ventas hoy, dónde ver en televisión y online y cuáles son las ganaderías

Read more »

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 2 de junioHoy, martes 2 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Marcelino y San Pedro de Roma, San Erasmo, San Potino, San Eugenio I, San...

Read more »