Cartel de hoy en Las Ventas: Isaac Fonseca, Morilla y Jarocho en la Feria de San Isidro

Hoy miércoles 27 de mayo, la Plaza de Toros de Las Ventas acoge una nueva corrida de la Feria de San Isidro con los toreros Isaac Fonseca, Morilla y Jarocho, y toros de Pedraza de Yeles. El evento se retransmite en directo por TLMad y las entradas están casi agotadas.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid abre sus puertas este miércoles 27 de mayo para una nueva cita de la Feria de San Isidro , el ciclo taurino más importante de la capital.

La corrida de hoy promete emociones fuertes con un cartel que combina juventud y experiencia. Los diestros Isaac Fonseca, Morilla y Jarocho se enfrentarán a toros de la ganadería Pedraza de Yeles, en una jornada que se espera multitudinaria, con más de 23.000 espectadores presentes. La feria, que se celebra desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio, incluye un total de 28 festejos, entre corridas de toros, novilladas y espectáculos de rejones.

El horario habitual de las corridas en Las Ventas es a las 19:00 horas, y hoy no será la excepción. Para aquellos que no puedan asistir en persona, la retransmisión en directo estará disponible a través de TLMad, el canal que ofrece la cobertura íntegra de la Feria de San Isidro.

Además, cada corrida podrá verse bajo demanda durante los siete días posteriores a su emisión, lo que permite disfrutar del espectáculo en cualquier momento. Las entradas tienen precios que oscilan desde los 48 euros para las localidades más económicas hasta precios más elevados para los tendidos privilegiados. Se recomienda adquirirlas con antelación, ya que muchas jornadas, como la de hoy, ya han colgado el cartel de no hay billetes. La Feria de San Isidro continúa con su programación intensa.

El jueves 28 tendrá lugar la Corrida de la Prensa, con toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, quien confirmará alternativa. El sábado 30 se lidiarán toros de Guiomar Cortés de Moura para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens. La afición taurina vive con pasión estas semanas en Las Ventas, donde la tradición y el arte del toreo se dan cita en un ambiente único.

Sin duda, la Feria de San Isidro es un evento que marca el calendario cultural de Madrid y atrae a visitantes de todo el mundo





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