Cartagena y Hermoso de Mendoza abren la Puerta del Príncipe en una tarde de relevos en Sevilla

Andy Cartagena y Guillermo Hermoso de Mendoza triunfaron en la corrida de rejones de la Feria de Abril de Sevilla, abriendo la Puerta del Príncipe tras faenas memorables. Léa Vicens también obtuvo una oreja en una tarde marcada por la ausencia de Diego Ventura y la expectación de nuevos talentos. La plaza registró más de tres cuartos de entrada.

La Maestranza de Sevilla ha sido testigo de una tarde histórica en el arte de Marialva, donde la ausencia de Diego Ventura dejó un palpable vacío. Sin embargo, la lidia de rejones se vistió de gala con actuaciones destacadas de Andy Cartagena , Léa Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, quienes lucharon por llenar el hueco del rejoneador murciano.

La controversia del año pasado en Santander, relacionada con la contratación y las disputas en los despachos taurinos, todavía resonaba, pero esta vez, el foco estuvo en la arena. La expectación por el regreso de Ventura era alta, especialmente después de sus declaraciones en las que achacaba su ausencia a "el tema económico" y su apoyo al empresario sevillano José María Garzón. A pesar de la ausencia de Ventura, la plaza sevillana vivió una corrida de rejones vibrante, un festejo que triplica el disfrute del público y que se caracteriza por la búsqueda de orejas. Andy Cartagena abrió el festejo demostrando su veteranía y espectacularidad. Con su caballo Felino, paró al primer toro, demostrando una conexión innata con el astado. Cártago, evocando la luz mediterránea, fue otro de sus corceles estrella, con el que Cartagena ejecutó quites y clavó banderillas con precisión milimétrica. Su destreza sobre el lomo de Baena, un toro protestón, calentó los ánimos del público, culminando con un carrusel de cortas que encendió aún más a la afición. A pesar de la buena lidia, la muerte del toro de Carmen Lorenzo se hizo esperar, pero Cartagena logró la petición de una oreja. Léa Vicens continuó la tarde con una actuación que, si bien tuvo momentos de transmisión, también presentó desafíos. Su caballo Guitarra, aunque con la cara al frente, no terminó de convencer en los rejones de castigo. Jocker, con el que Vicens toreó a dos pistas, mostró una cierta distancia, faltándole ajuste y conexión con el toro de El Capea. Afortunadamente, la entrada de Cocha Flamenca aportó el ritmo necesario y desató los olés del público. A pesar de la dificultad para banderillear al toro, aquerenciado en tablas, Vicens demostró su valentía, colocando una banderilla kilométrica y rematando con un rejón fulminante que le valió otra oreja. Por su parte, Guillermo Hermoso de Mendoza irrumpió en la plaza como un rayo, recibiendo al notable Mercedario con una autoridad que auguraba una gran faena. El de Estella demostró su torería, especialmente en un muletazo con sombrero en mano que dejó al público boquiabierto. Ecuador, uno de los caballos de su cuadra, fue el escenario de un soñado quiebro que recorrió la plaza, demostrando la finura y categoría del rejoneador. Medellín, otra de las promesas de su cuadra, puso el broche de oro a una faena que marcaba distancias con las de sus compañeros, concluyendo con un ramo de tres rosas. Cartagena regresó a la arena para enfrentarse al cuarto toro, esta vez con Herodes, un caballo que exhibió su destreza en el toreo a dos pistas. A pesar de los problemas de obediencia de Copo de Nieve, Cartagena demostró su arrojo, citando al quiebro y colocando banderillas al violín. El rejoneador no se amilanó ante las dificultades y desató una exhibición de Bandolero, un caballo que causó sensación, culminando con guiños heterodoxos y una llamada telefónica que abrochó tres cortas. A pesar de un feo derrame en el rejón final, la generosidad del palco se tradujo en dos pañuelos, abriendo la Puerta del Príncipe, una recompensa que algunos consideraron exagerada, incluso para el espectáculo de rejoneo. La Feria de Abril en la Real Maestranza de Sevilla, en su novena de abono del domingo 19 de abril de 2026, registró más de tres cuartos de entrada, con toros de Carmen Lorenzo y El Capea. Andy Cartagena cosechó una oreja y dos orejas, mientras que Léa Vicens se llevó una oreja y Guillermo Hermoso de Mendoza obtuvo una oreja con fuerte petición de otra. La tarde, marcada por la ausencia de Diego Ventura, demostró que el arte de rejones tiene relevo y promete emocionantes tardes en el futuro





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corrida De Rejones Sevilla Feria De Abril Andy Cartagena Guillermo Hermoso De Mendoza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El BCE abre la puerta a subir los tipos de inmediato si la guerra acelera la inflaciónEl Banco Central está preparado para actuar, según las acatas de la reunión de hace un mes

Read more »

Un Superniño inédito en un siglo amenaza con disparar las temperaturas globalesLos pronósticos abren la puerta a un episodio extremo para final de año con implicaciones en el tiempo de todo el planeta

Read more »

De la Plaza de Toros a la Puerta de Casa: La Nueva Estrategia de Campaña de los Partidos PolíticosLos partidos políticos abandonan los grandes mítines para adoptar estrategias de campaña más cercanas, como puestos de comida y visitas puerta a puerta, buscando conectar directamente con el electorado y personalizar la interacción.

Read more »

La espada que dejó a Espartinas a las puertas del Príncipe…Borja Jiménez roza la Puerta del Príncipe en una tarde de Victorino Martín sin remate, donde el triunfo se escapó por la espada

Read more »

La Puerta del Sol hierve con María Corina Machado: 'Sabemos que Delcy no es más que un títere'Miles de venezolanos respaldan a la líder antichavista en una concentración-fiesta en Madrid

Read more »

Interrumpida la alta velocidad Madrid–Barcelona por un arrollamiento en Alcalá de HenaresComo consecuencia, actualmente no se están produciendo salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta de Atocha y Zaragoza-Delicias, lo que está generando importantes retrasos y afectaciones a numerosos viajeros.

Read more »