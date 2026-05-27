Cartagena: Noelia Arroyo destituye a dos concejales de Vox y anuncia moción de censura en su contra

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destituye a los dos concejales de Vox en su Gobierno en un intento de frenar la moción de censura en su contra. La formación de Abascal acusa a la regidora de haber llegado a un acuerdo con una 'tránsfuga' que había firmado la moción junto a Movimiento Ciudadano, PSOE y Sí Cartagena.

La alcaldesa de Cartagena , Noelia Arroyo , destituye a los dos concejales de Vox en su Gobierno en un intento de frenar la moción de censura en su contra.

La formación de Abascal acusa a la regidora de haber llegado a un acuerdo con una 'tránsfuga' que había firmado la moción junto a Movimiento Ciudadano, PSOE y Sí Cartagena. El 94,5 % de la militancia socialista en Cartagena avala realizar la moción de censura contra Noelia Arroyo con el apoyo de dos ex ediles de Vox.

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, ha decidido mover ficha y no esperar acontecimientos, contra todo pronóstico, y ha anunciado la destitución de los dos concejales de Vox que formaban parte de su Gobierno, como parte del acuerdo de coalición al que ambas formaciones llegaron tras las elecciones municipales de 2023. Diego José Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo son los dos concejales destituidos.

Tras conocerse su destitución, el vicealcalde de Cartagena y portavoz del grupo municipal de Vox, López Pretel, ha denunciado que la regidora ha preferido 'prostituir las instituciones comprando tránsfugas sin escrúpulos' y que Cartagena 'no se merece a una alcaldesa que se vende al mejor postor'. Según Pretel, la regidora ha vendido el Ayuntamiento a una 'tránsfuga' sin honor a cambio de seguir en el sillón.

López Pretel ha acusado a la regidora de haber traicionado la voluntad de los cartageneros expresada en las urnas y de haber preferido comprar a Beatriz Sánchez del Álamo para salvar su poltrona. Unas prácticas que, para Pretel, evidencian el problema estructural del bipartidismo y que no concibe perder el poder.

Alpañez, portavoz regional de Vox, ha desmentido que VOX haya pactado en algún momento una moción de censura contra el gobierno de VOX y el PP en Cartagena y ha acusado a la regidora de haber sido manipulada por los expulsados. La alcaldesa de Cartagena ha manifestado que la ciudad 'no puede aceptar que el sanchismo entre en el Ayuntamiento' y que 'hoy más que nunca es necesario impedir que el gobierno de Cartagena se use para defender la política sectaria de un partido corrupto'.

La regidora ha convencida de que todo esto era una 'maniobra política' ideada desde Ferraz y ha apelado a su 'sentido común', 'responsabilidad' y a ser 'coherentes con su voto'





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