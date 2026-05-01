Carta de Jeffrey Epstein bajo secreto judicial durante siete años

Una supuesta carta de suicidio de Jeffrey Epstein, encontrada por su compañero de celda, permaneció sellada por un juez federal durante casi siete años, generando interrogantes sobre la investigación de su muerte.

Una carta presuntamente escrita por Jeffrey Epstein antes de su muerte, y que podría contener indicios sobre su estado mental y las circunstancias que rodearon su fallecimiento, ha permanecido oculta bajo secreto judicial durante casi siete años en un tribunal federal de Nueva York.

La revelación, publicada recientemente por The New York Times, ha reavivado el debate y las teorías conspirativas en torno a la muerte del empresario acusado de tráfico sexual y abuso de menores. El documento, cuya existencia se mantuvo en estricta confidencialidad hasta ahora, fue descubierto en julio de 2019 por Nicholas Tartaglione, compañero de celda de Epstein en ese momento, tras un incidente preocupante en el que Epstein fue hallado inconsciente en su celda, con una prenda enrollada alrededor de su cuello.

Afortunadamente, este primer incidente no resultó en la muerte de Epstein, pero sembró la duda y la preocupación sobre su seguridad y bienestar. Semanas después, el 19 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en la cárcel de Manhattan, un evento que las autoridades clasificaron oficialmente como suicidio.

Sin embargo, desde el principio, el caso ha estado envuelto en una densa niebla de controversia, alimentada por inconsistencias en los informes, testimonios contradictorios y la falta de transparencia en la investigación. La existencia de esta carta, ahora revelada, añade una nueva capa de complejidad a un caso ya de por sí enrevesado.

Según el informe del New York Times, la nota contiene un mensaje de despedida, incluyendo una frase que sugiere una aceptación final de su destino, similar a la expresión 'es momento de decir adiós'. Tartaglione, al encontrar el escrito oculto dentro de un libro, tomó la decisión de entregarlo a su equipo legal, considerando que podría ser un elemento crucial en el contexto de las acusaciones mutuas que existían entre él y Epstein.

Inicialmente, Epstein había alegado haber sido víctima de un ataque por parte de su compañero de celda, una acusación que Tartaglione ha negado vehementemente en numerosas ocasiones. La carta, por lo tanto, se convirtió en una pieza potencial de evidencia en esta disputa legal.

Sin embargo, en lugar de ser utilizada como parte del proceso judicial, el juez federal decidió sellar el documento, impidiendo que los investigadores encargados de esclarecer las circunstancias de la muerte de Epstein tuvieran acceso a su contenido. Esta decisión ha generado una ola de críticas y preguntas sobre si la nota podría haber proporcionado información valiosa sobre el estado psicológico de Epstein en sus últimos días, y si su contenido podría haber alterado la conclusión oficial de suicidio.

La falta de acceso a esta evidencia clave plantea serias dudas sobre la exhaustividad y la imparcialidad de la investigación. La decisión de sellar la carta, sin una justificación clara y transparente, ha alimentado las sospechas de encubrimiento y ha reforzado la creencia de que existen fuerzas poderosas interesadas en mantener la verdad oculta. La revelación de la existencia de esta carta ha provocado una reacción inmediata y contundente.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado públicamente que no tenía conocimiento de la existencia de dicho documento, a pesar de haber revisado meticulosamente millones de páginas de documentos relacionados con el caso en los últimos meses. Esta declaración ha generado aún más incredulidad y ha intensificado las demandas de una investigación independiente y exhaustiva.

El New York Times, por su parte, ha presentado una solicitud formal para que se levante el secreto judicial que protege la carta, argumentando que el público tiene derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la muerte de Epstein. Sin embargo, hasta el momento, no ha logrado verificar de manera independiente la autenticidad de la carta ni obtener acceso a su contenido completo.

La situación actual es de incertidumbre y tensión, con la carta permaneciendo bajo secreto judicial y la verdad sobre la muerte de Epstein aún sin ser revelada por completo. La presión pública y mediática continúa aumentando, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. La posibilidad de que esta carta contenga información crucial que podría cambiar la narrativa oficial del caso hace que su revelación sea de suma importancia.

El caso Epstein, ya de por sí complejo y controvertido, se ha visto ahora envuelto en un nuevo misterio, con la carta sellada como un símbolo de la opacidad y la falta de transparencia que han caracterizado la investigación desde el principio. La búsqueda de la verdad continúa, y la esperanza de que la carta finalmente salga a la luz sigue viva





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