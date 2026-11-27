Miles de corredores participan en Madrid y Barcelona el 13 de diciembre en las Carreras de las Empresas organizadas por Expansión con patrocinio de Quirón Prevención.

Las ciudades de Madrid y Barcelona se dispuestas para acoger una de las citas más importantes del calendario deportivo corporativo del año. El próximo domingo 13 de diciembre, miles de trabajadores y autónomos llenarán las calles y plazas de ambas metrópolis para participar en las Carreras de las Empresas, un evento que fusiona la práctica de atletismo con la cohesión de los equipos de trabajo.

Panorama General y Cita Inminente

La práctica de correr ha alcanzado una popularidad sin precedentes en el ámbito empresarial, como lo demuestra la alta demanda de inscripción para las pruebas de las dos principales ciudades de España. El patrocinio de Quirón Prevención refuerza la importancia de la salud laboral en este tipo de iniciativas, y ambas ediciones se encuentran al borde del agotamiento total de plazas disponibles.

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Las inscripciones están en sus etapas finales y quienes deseen representar a sus organizaciones aún pueden asegurar su dorsal. Esta oportunidad permite a los profesionales compartir una experiencia deportiva única con sus compañeros, fomentar hábitos de vida saludable y disfrutar de una jornada diferente lejos del entorno habitual de la oficina.

Estructura y Modalidades en Madrid

Madrid, reconocida como la decana de estas competencias, celebrará su vigésima octava edición el domingo 13 de diciembre. La organización corre a cargo de Expansión, quien ha seleccionado el Paseo de la Castellana, uno de los ejes principales de la capital, como el escenario privilegiado para esta gran cita atlética.

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La prueba ofrece una flexibilidad notable para que cada participante elija el reto que mejor se adapte a su nivel de preparación física actual. Los trabajadores pueden inscribirse en equipos compuestos por 2, 3 o 4 integrantes, abarcando categorías masculinas, femeninas y mixtas para garantizar la igualdad de participación.

Además de las categorías por equipos, los autónomos tendrán la posibilidad de competir en una categoría individual, ampliando la accesibilidad del evento. Cada empresa puede montar un número ilimitado de equipos, lo que convierte a esta cita en una gran oportunidad para que compañías, empleados y profesionales independientes compartan una mañana de deporte y diversión.

Detalles Específicos en Barcelona

En Barcelona, la prueba tendrá como centro neurálgico el Hall Europa de Fira de Barcelona, situado en el entorno de la Plaza Europa en L'Hospitalet de Llobregat. Los participantes tendrán la opción de elegir entre dos distancias distintas de 5 kilómetros y 10 kilómetros, adaptándose a diferentes niveles de resistencia.

Al igual que en la capital, los corredores pueden competir individualmente o formando equipos de 2, 3 o 4 integrantes. Se han incluido modalidades profesionales para quienes deseen correr con traje o uniforme de trabajo, añadiendo un elemento lúdico y distintivo a la competición.

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Impacto Social y Destino de las Fondas

Más allá de la competición, la carrera integra un componente solidario de gran relevancia. Por cada inscripción realizada, se destina un euro a La Marató de 3Cat, una iniciativa que centra sus esfuerzos en esta edición en la investigación de las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares.

Este apoyo financiero directo a la investigación sanitaria refuerza el compromiso de las organizaciones participantes con el bien social. La participación no solo fomenta la salud física de los trabajadores, sino que también contribuye a una causa humanitaria importante, maximizando el impacto positivo de la jornada deportiva.

La convergencia de estas dos grandes ciudades en una misma fecha demuestra la fortaleza del deporte corporativo como herramienta de integración social y empresarial. Con la colaboración de entidades como Expansión y Quirón Prevención, el evento consolida su posición como referente en la cultura del bienestar laboral en España.