Carrera solidaria de Fundación También para personas con discapacidad

Fundación También organiza una carrera inclusiva en Asturias con distancias adaptadas. Todo lo recaudado financia proyectos deportivos para mejorar la vida de personas con discapacidad.

La entidad sin ánimo de lucro Fundación También ha convocado una iniciativa deportiva inclusiva que permite a todos los participantes recorrer diferentes distancias a su ritmo. Esta actividad busca fomentar la diversidad en el movimiento humano, aceptando modalidades como correr a pie, utilizar sillas de ruedas o avanzar en handbikes. El objetivo central es garantizar que cada persona disfrute de una mañana activa y divertida, sin importar su condición física o capacidad de movilidad.

Modalidades de participación inclusiva

Los asistentes tienen la libertad de elegir entre tres recorridos específicos diseñados para adaptarse a distintas capacidades. Las opciones disponibles incluyen una distancia de 5 kilómetros, otra de 10 kilómetros y una variante especial de 1 kilómetro llamada el "kilómetro de la inclusión". Esta última propuesta está especialmente pensada para garantizar que la barrera de la distancia no impida la participación plena de quienes requieren apoyos o tiempos de recuperación más largos. La normativa no excluye a ningún tipo de movilidad, priorizando la experiencia colectiva sobre la competencia deportiva tradicional.

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Destino de los fondos recaudados

La mecánica de financiación es directa y transparente: cada euro obtenido mediante la compra de los dorsales de participación se destina íntegramente a la realización de proyectos y actividades adaptadas. Estos recursos económicos son fundamentales para que Fundación También pueda mantener sus operaciones de ocio y deporte adaptado. La entidad utiliza estos fondos para mejorar directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad, asegurando que tengan acceso a recursos técnicos y oportunidades recreativas de calidad.

Trayectoria y objetivos de la entidad

Fundación También es una organización consolidada que lleva más de dos décadas trabajando incansablemente en favor de la inclusión social a través del movimiento físico. Su enfoque va más allá de la simple organización de eventos, ya que facilita el suministro de material técnico especializado necesario para que las actividades sean seguras y efectivas. A lo largo de sus años de historia, la fundación ha organizado y participado en diversas actividades a nivel nacional e internacional, estableciendo un modelo de éxito replicable en la integración de personas con necesidades específicas en entornos deportivos habituales.

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Impacto social y próximos pasos

La iniciativa en Asturias se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por visibilizar el potencial deportivo de las personas con discapacidad. Al permitir que amigos, familiares y voluntarios participen junto a los miembros de la comunidad objetivo, se fortalecen los lazos comunitarios y se rompe el estigma asociado a la dependencia física. Los organizadores invitan a la ciudadanía a sumarse a este modelo de integración, donde la diversión y el apoyo mutuo son los protagonistas absolutos del día.

La convocatoria demuestra cómo el deporte puede actuar como una herramienta poderosa de cohesión social y mejora del bienestar integral. Al priorizar la participación sobre el resultado, Fundación También reafirma su compromiso de crear espacios seguros donde cada individuo pueda sentirse capaz y valorado. Los fondos acumulados seguirán impulsando nuevas actividades que enriquecen el ocio de personas con discapacidad, garantizando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.