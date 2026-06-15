Carrera solidaria contra la ELA colma el Paseo de la Castellana

Miles de corredores participaron en la carrera organizada por adELA y el Ayuntamiento de Madrid para recaudar fondos en apoyo a los enfermos de ELA. Los beneficios se destinarán íntegramente a cuidados y servicios que mejoren la calidad de vida de los afectados.

El Paseo de la Castellana se ha llenado de runners solidarios que se han calzado las zapatillas para transmitir a todos los afectados de ELA que no están solos y hacer más visible esta cruel enfermedad a través del deporte.

La carrera, organizada por la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) y el Ayuntamiento de Madrid, ha contado con el apoyo de numerosas empresas como Toyota Kuruma, MUKUA by Velilla Group, Toyota Financial Services, Kinto, Siemens Healthineers y Biogen, así como la colaboración de VIPS, CORREDOR, Nakd, Amigo Tours, Palacio de Hielo, Madrid Happy People y Dynasol, y el apoyo de Fundación la Caixa. La mañana acompañó a todos los participantes con una climatología amable, en una época del año donde el calor ya comienza a apretar, lo que permitió que los corredores más rápidos marcaran buenos tiempos en meta.

Los primeros clasificados absolutos han sido Oihane Lodeiro Moreno con un tiempo de 19 minutos y 13 segundos en categoría femenina, y Manuel Griñán García con un tiempo de 17 minutos y 18 segundos en categoría masculina. El fin de fiesta vino marcado, como es tradición en este evento, con la Carrera de Superación, una marcha de solidaridad y reconocimiento que también sirve de tributo y homenaje a quienes ya no están.

Paula Gómez-Angulo, concejala de Tetuán, participó en la carrera de 5 km y declaró que el deber de las instituciones públicas es apoyar a las personas diagnosticadas de ELA, la tercera enfermedad neurodegenerativa más común de España. Los beneficios obtenidos en la carrera se destinarán de forma íntegra a facilitar a las personas afectadas de ELA cuidados y servicios que les permitan tener una vida más digna.

Esta iniciativa busca apoyar a enfermos, familiares y cuidadores de esta devastadora enfermedad, ofreciendo recursos que mejoren su calidad de vida. La solidaridad se ha hecho palpable en cada paso, con miles de personas unidas por una causa común. El evento no solo ha sido una competición deportiva, sino una muestra de empatía y compromiso social.

La lucha contra la ELA sigue siendo una prioridad para la comunidad, y eventos como este ayudan a recaudar fondos y a concienciar sobre la necesidad de más investigación y apoyo. La carrera ha demostrado que el deporte puede ser un vehículo poderoso para el cambio social, uniendo a personas de todas las edades y condiciones en un mismo objetivo: hacer frente a una enfermedad que afecta a miles de familias en España





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