La XXXVIII Carrera Popular Santurtzi-Bilbao une ambas localidades el 29 de noviembre. Recorrido de 15 km homologado con salida en Santurtzi y meta en el Guggenheim.

La tradicional XXXVIII Carrera Popular Santurtzi - Bilbao se celebrará el próximo 29 de noviembre, consolidando una de las citas más emblemáticas del atletismo popular en Vizcaya. Este evento deportivo une históricamente dos localidades clave a través de un recorrido de 15 kilómetros, manteniendo su esencia de tradición y ambiente popular.

La prueba se llevará a cabo a pesar de coincidir con la jornada electoral en ese mismo día. La organización ha confirmado que la salida tendrá lugar a las 11:00 horas desde el polideportivo Mikel Trueba de Santurtzi, con la meta situada en la emblemática explanada del Museo Guggenheim de Bilbao.

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Recorrido Histórico y Homologación Oficial

El trazado de 15 kilómetros cruza las localidades de Portugalete, Sestao y Barakaldo antes de llegar a la capital vizcaína. La ruta sigue parte del camino histórico que las sardineras utilizaban para transportar pescado hasta Bilbao, combinando así deporte con la identidad cultural de la Margen Izquierda.

La Real Federación Española de Atletismo ha otorgado la homologación oficial a esta edición del evento. Los organizadores han trabajado para preservar el carácter popular de la carrera, que ya acumula 38 ediciones a sus espaldas y representa una prueba clave en el calendario de atletismo regional.

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Resultados del Año Pasado y Ganadores

En la edición anterior, Abderrahmane Aferdi se impuso en la categoría masculina. El atleta marroquí completó la prueba con un tiempo que superó a los competidores que le siguieron en el podio. Kelvine Kipto ocupó la segunda posición con un registro de 43:14, mientras que Peter Kariuki finalizó tercero con 43:29.

En la categoría femenina, la victoria fue para la atleta española Irene Pelayo. La segunda posición la obtuvo Lidia Campo con un tiempo de 50:49, y el podio se completó con Odile Ntiije, quien registró 50:55. Estos resultados reflejan el alto nivel competitivo que caracteriza a esta prueba anual.

Condiciones de Inscripción y Restricciones de Edad

La inscripción para la carrera se realiza a través de la plataforma RockTheSport. El plazo para registrarse finaliza el 28 de noviembre a las 12:00 horas, un día antes de la celebración del evento. Los participantes deben gestionar su dorsal y confirmación de acceso durante este periodo específico.

Existe una restricción de edad estricta para la participación: los corredores deben tener al menos 16 años cumplidos el día de la prueba, es decir, el 29 de noviembre. No se ha publicado un límite máximo de participantes para esta edición, lo que permite una afluencia masiva de corredores populares.