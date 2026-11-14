Carrera Jarama María de Villota reúne a runners el Nochebuena en Madrid

La XIII Carrera Jarama María de Villota celebra su edición en el circuito madrileño con dos distancias y un fuerte componente solidario para ayudar a niños.

El Circuito Madrid Jarama - RACE deja por un día el protagonismo a los runners. Los únicos motores que suenan allí en la mañana de Nochebuena son los de los corazones de los corredores que participan en una de las citas más solidarias del calendario runner: la XIII Carrera Jarama María de Villota. Una prueba que rinde homenaje a la piloto madrileña y permite comenzar la Nochebuena haciendo deporte y ayudando a quienes más lo necesitan.

Distancias de la prueba deportiva

La Carrera Jarama María de Villota te permite elegir entre dos distancias para adaptarse a todos los niveles: SPRINT, de 3.850 metros (una vuelta al circuito), y GP, de 7.700 metros (dos vueltas). Esta estructura flexible ha sido clave para reunir a una comunidad diversa de atletas que buscan superar sus límites personales en un entorno icónico del automovilismo español.

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En la inscripción general, los participantes de anteriores ediciones, socios del RACE y de Club Corredores pudieron acogerse a una tarifa especial de 14 euros. Este precio accesible ha facilitado la participación de un número significativo de gente, consolidando el evento como una referencia obligada en la agenda deportiva local.

Impacto social y beneficios caritativos

El evento, creado por María de Villota y gestionado por la Fundación Ana Carolina Díez Mahou, que ayuda a niños con enfermedades degenerativas neuromusculares mitocondriales. Cada participación representa un paso concreto hacia la recaudación de fondos esenciales para la investigación y el apoyo a estas familias vulnerables.

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Además, cada corredor deberá entregar un litro de leche que se entregará a la Casa de Acogida de Algete. Esta iniciativa complementaria amplía el alcance de la solidaridad más allá del ámbito de la salud, asegurando que los recursos lleguen directamente a personas en situación de necesidad alimentaria en la comunidad.

Organización y seguridad del evento

Sport Life Ibérica S.A.U. ha adoptado las correspondientes medidas de seguridad para la conservación y custodia de sus datos de carácter personal, y ha designado a un Delegado de Protección de Datos, pese a no estar actualmente obligada a ello. La gestión rigurosa garantiza que la información de los inscritos se maneje con la máxima transparencia y confidencialidad.

Cualquiera que sea la razón por la que termine el tratamiento de sus datos de carácter personal, conservaremos sus datos debidamente bloqueados y archivados para hacer frente a eventuales responsabilidades legales, durante un plazo máximo de cinco años. Esta política asegura la integridad de los registros administrativos vinculados a la competición.

Legado de María de Villota

La XIII edición mantiene vivo el espíritu de resistencia y esperanza que definió la carrera de la piloto. Al unir tradición, deporte y caridad, el evento no solo celebra el atletismo, sino también el compromiso social. Los runners concluyen una jornada de esfuerzo compartido, sabiendo que su contribución genera un impacto real y duradero en la sociedad.