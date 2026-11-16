Carrera de Papá Noel Madrid: 11.000 participantes en Paseo de la Castellana

La XV Carrera de Papá Noel en Madrid reúne a 11.000 personas el 20 de diciembre. El Corte Inglés patrocina el evento solidario por Paseo de la Castellana para apoyar a familias vulnerables.

El Paseo de la Castellana de Madrid se transformará en una festiva escapada navideña el domingo 20 de diciembre con la celebración de la XV Carrera de Papá Noel. Esta prestigiosa prueba lúdica y solidaria congregará a 11.000 participantes, quienes vestirse con trajes característicos para recorrer esta icónica vía madrileña guiados por la famosa carroza de Papá Noel.

Detalles logísticos y registro de participantes

La inscripción individual para este evento, organizado por Sport Life Ibérica S.A.U., tiene un precio de 15,95 €. Esta cuota incluye el traje completo de Papá Noel, que consta de chaqueta, pantalón, gorro y cinturón. Además, existen precios especiales diseñados para inscripciones familiares, facilitando la participación de grupos de personas unidas por lazos parentales.

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El recorrido permitirá que 11.000 "Papás y Mamás" Noeles junto con "Elfos" (niñas y niños) coloren la calle. La organización, bajo el patrocinio principal de El Corte Inglés y el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ha preparado esta edición para ofrecer una experiencia única en el corazón de la capital española.

Impacto social y destino de los fondos recaudados

El objetivo principal de esta iniciativa es apoyar a familias vulnerables. Una cantidad de 1€ de cada inscripción se destinará al proyecto "PRIMERA INFANCIA". Este programa busca brindar apoyo psicológico y social tanto individual como grupal a las personas adultas responsables del cuidado y educación de los menores.

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El proyecto está dirigido a familias en situación de desempleo, progenitores con adicciones o enfermedades graves, y familias migrantes. También incluye a mujeres víctimas de violencia de género con hijos a su cargo, minorías étnicas, familias monomarentales o monoparentales, y abuelos que ejercen la crianza con elevada vulnerabilidad y escaso apoyo social.

Patrocinadores oficiales y colaboradores del evento

La XV Carrera de Papá Noel cuenta, como desde su primera edición, con el patrocinio principal de El Corte Inglés. Entre los patrocinadores destacan también Xplora, Toyota Kuruma, Coca Cola, Rafael Hoteles y Grupo VIPS. Estos socios comerciales ayudan a sostener la logística y la visibilidad de la prueba anual.

Consideraciones de privacidad y datos personales

Las inscripciones requieren el tratamiento de datos personales por Sport Life Ibérica S.A.U., con CIF A - 82090952 y domicilio en calle Nestares 20, 28045 Madrid. Los participantes pueden gestionar sus derechos de acceso, rectificación o supresión dirigiéndose a protecciondatos@slib.es o al domicilio social durante un plazo máximo de cinco años.