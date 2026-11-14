Carrera de Papá Noel 2024: Madrid, Barcelona y más ciudades unen fuerzas en Navidad

La Carrera de Papá Noel celebra su decimosexta edición el 20 de diciembre en ocho ciudades españolas. Más de 30.000 participantes vestirán trajes oficiales para correr juntos.

La Carrera de Papá Noel se consolida como el evento deportivo invernal más destacado del calendario español este próximo 20 de diciembre. Organizada por Sport Life Ibérica S.A.U., esta iniciativa ha transformado una idea creativa inicial en una tradición anual que reúne a corredores de todas las edades. El objetivo principal es celebrar la llegada de las fiestas navideñas mediante una actividad física colectiva, lúdica y llena de alegría, alejándose de la competencia estricta para centrarse en la participación masiva y el espíritu festivo.

Expansión nacional con participación masiva

Lo que comenzó hace quince años como una carrera exclusiva en las calles de Madrid, ha experimentado un crecimiento exponencial que trasciende fronteras metropolitanas. Durante esta edición, la organización prevé reunir a más de 30.000 personas en diferentes puntos del geografía nacional. La lista de ciudades confirmadas incluye núcleos urbanos tan diversos como Barcelona, Zaragoza, Oviedo, Santiago de Compostela y Salamanca, demostrando la capacidad de esta iniciativa para conectar con comunidades de distintos tamaños y regiones, generando un impacto social significativo en cada localidad anfitriona.

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Novedad en Salamanca y detalles del recorrido

La ciudad de Salamanca se incorpora por primera vez a la ola de la Carrera Papá Noel, estrenando su participación el próximo 20 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Para esta nueva localidad, la organización ha diseñado un recorrido específico de 4,2 kilómetros, adaptado a las características urbanas de la zona y preparado para garantizar una experiencia segura y disfrutable para todos los inscritos. Esta incorporación amplía la red de ciudades que celebran el evento, consolidando su presencia en el norte y oeste de la península Ibérica junto a las sedes tradicionales del centro y este.

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Reglamento de vestuario para mayores y menores

Una de las características distintivas que define la identidad visual de la Carrera de Papá Noel es el estricto reglamento de vestuario, que separa a los participantes por categorías de edad. Todos los participantes mayores de 12 años están obligados a vestir el traje clásico de Papá Noel, incluyendo chaqueta, pantalón, gorro, cinturón y barba. Por otro lado, los niños más pequeños llevan disfraces de elfos verdes, creando un contraste visual vibrante en las calles. La inscripción incluye de regalo el traje completo, eliminando barreras de acceso y asegurando la coherencia estética de la carrera.

Seguridad y gestión de datos del evento

La organización, Sport Life Ibérica S.A.U., ha implementado medidas de seguridad rigurosas para la conservación de los datos personales de los inscritos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. El responsable del tratamiento de datos tiene su domicilio social en calle Nestares 20, 28045 Madrid, España, y puede contactarse a través del teléfono 913470100 o del correo sportlifeiberica@slib.es. Los participantes otorgan su consentimiento expreso para el uso de su información, con derecho a retirar dicho consentimiento o ejercitar derechos de acceso, rectificación y supresión mediante los canales oficiales habilitados por la organización.