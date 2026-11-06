Carrera de las Empresas 2024: Expansión celebra su 18ª edición con récord de 30.000 corredores

La 18ª edición de la Carrera de las Empresas® organizada por Expansión reunirá a 30.000 atletas de 1.614 compañías el 13 de diciembre en Madrid. Descubre las novedades del recorrido y la participación.

Expansión celebra este 13 de diciembre su décimo octava edición de la Carrera de las Empresas, un evento deportivo que busca superar los registros de asistencia del año anterior. La organización aspira a alcanzar una cifra histórica de 30.000 participantes que representarán a 1.614 empresas diferentes en la capital. Esta prueba se consolida como una iniciativa clave para fomentar la salud mental y física de los trabajadores fuera del entorno laboral.

Recorrido reformado en Paseo de la Castellana

La salida oficial de ambas distancias, 5 y 10 kilómetros, tendrá lugar en el Paseo de la Castellana, ubicado en el corazón financiero de la ciudad. A partir de este punto central, los corredores enfrentarán un trazado completamente renovado diseñado para optimizar la experiencia de la carrera. El recorrido ascenderá por la vía principal hasta llegar a la Plaza de Cuzco, donde se integrarán todas las distancias.

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Novedades logísticas y categorías de competición

Todos los competidores deberán inscribirse bajo la modalidad de equipos formados por dos, tres o cuatro integrantes. Estos grupos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos, fomentando el compañerismo y el trabajo en equipo entre los compañeros de trabajo. La única excepción a esta regla la constituyen los autónomos, quienes dispondrán de categorías específicas en ambas distancias para reconocer su labor diaria.

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Desglose de las rutas de 5 y 10 kilómetros

Tras el tramo inicial compartido, las pruebas se bifurcarán al regresar al Paseo de la Castellana. Los corredores de los 5 kilómetros entrarán directamente en meta, concluyendo su participación en este punto. Por su parte, los participantes de la distancia larga tendrán un itinerario más extenso que incluye la bajada hacia Cibeles y el remontado para unirse al resto.

Patrocinadores y el compromiso con la salud laboral

La entidad deportiva cuenta con el respaldo principal de Quirónprevención, una organización comprometida con el bienestar de las empresas y sus empleados. También colaboran OMODA&JAECOO e Infojobs, reforzando el ecosistema de apoyo a la actividad física profesional. Este evento de dieciocho años mantiene su esencia de ser una gran fiesta que combina deporte, salud y tejido empresarial en Madrid.