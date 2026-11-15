Carrera de la Mujer Sevilla: 6.000 mujeres corren por la solidaridad y el deporte

Sevilla acogió la decimonovena edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. 6.000 participantes y homenajes a referentes femeninos marcaron el evento.

La ciudad de Sevilla fue el escenario este domingo de la decimonovena edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, un evento deportivo que reunió a 6.000 participantes en sus calles. La capital andaluza acogió esta octava parada del XXII Circuito de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, consolidándose como un punto de encuentro fundamental para el deporte femenino y la solidaridad social.

Detalles técnicos de la prueba de 6.4 kilómetros

La competición comenzó oficialmente a las 9:00 horas desde la calle de la Rábida, con un recorrido urbano de aproximadamente 6,4 kilómetros diseñado para mostrar los entornos más emblemáticos de la ciudad. Las atletas transitaron por lugares de gran reconocimiento visual como el Paseo de las Delicias, la avenida de la Palmera y la avenida de la Borbolla, culminando en las inmediaciones de la Plaza de España antes de retornar al punto de salida para cruzar la línea de meta.

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Para gestionar el alto flujo de personas, la organización distribuyó a los 6.000 corredores en cuatro cajones distintos, permitiendo una salida escalonada que reflejó la diversidad de la participación. Se observaron desde corredoras en busca de las primeras posiciones hasta grupos de amigas, madres e hijas, así como participantes que optaron por completar la distancia caminando, demostrando el carácter inclusivo de la prueba.

Vencedoras y resultados del podio femenino

La laeta González se impuso con firmeza en esta edición, cruzando la meta con un tiempo de 22:12 minutos que la colocó en la primera posición. La segunda plaza correspondió a Celia Romero, quien registró un crono de 23:42 minutos, mientras que el tercer escalón del podio fue ocupado por Isabel María Piñero con una marca de 24:12 minutos.

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La competencia por los puestos de honor continuó con fuerza en los siguientes lugares, donde María Teresa Díaz finalizó cuarta con un tiempo de 24:26 minutos. Almudena Rodríguez completó el top cinco con un registro de 24:51 minutos, cerrando una carrera que destacó por la alta calidad deportiva y la superación de marcas personales por parte de la multitudinaria asistencia.

Homenajes y apoyo a causas solidarias

Antes del inicio de la prueba, la organización realizó la entrega de un cheque a la Fundación Ana Bella, una entidad dedicada a acompañar a mujeres supervivientes de violencia de género. Los fondos recaudados se destinarán específicamente a su proyecto de atención psicológica y mejora de la empleabilidad, buscando ofrecer nuevas oportunidades para que estas mujeres recuperen su autonomía personal, social y económica.

También se dedicó un minuto de aplausos en memoria de Carlos Martínez Millet, compañero de SportLife Ibérica, fallecido en el accidente ferroviario de Urda, extendiendo el recuerdo a todas las víctimas del suceso. Un momento de solemnidad compartida por las participantes y el equipo organizativo que buscó mostrar cercanía a las familias afectadas y honrar la memoria del profesional.

Reconocimiento a la trayectoria de Ana Pérez

Uno de los momentos más emotivos de la mañana fue el homenaje dedicado a Ana Pérez, gimnasta olímpica sevillana que anunció su retirada de la alta competición en julio tras 22 años dedicados a su deporte. La atleta, seis veces campeona de España y participante en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y París 2024, recibió el reconocimiento oficial por una trayectoria que la ha convertido en un referente de la gimnasia artística española.

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El acto de distinción puso en valor el talento, la perseverancia y la capacidad de Ana Pérez para superar las dificultades que han marcado su carrera. Este reconocimiento sirvió como inspiración para las 6.000 mujeres presentes, destacando el esfuerzo y la dedicación necesarios para alcanzar la excelencia en el ámbito deportivo y en la vida.

Instituciones solidarias y cierre del circuito en Barcelona

La solidaridad volvió a ser protagonista con la participación de entidades como AMAMA Sevilla, que apoya a mujeres con cáncer de mama y a sus familias, y la iniciativa #laMquefalta, que visibiliza el cáncer de mama metastásico. La prueba incorporó una modalidad de dorsales solidarios cuya recaudación se destinó íntegramente a AMAMA Sevilla, reforzando el compromiso social del evento.

Tras la llegada de las últimas participantes, la calle de la Rábida albergó el tradicional Festival de Aeróbic y Fitness, prolongando la jornada con más de una hora de actividades abiertas. Las sesiones dirigidas por FEDA Sevilla, Flamenco Sport, Zumba y BalletFit, junto a propuestas de baile y Cardio Box, mantuvieron la energía alta en la zona de meta.

Con la celebración en Sevilla, el XXII Circuito de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana prepara su cita final. Barcelona acogerá el próximo domingo 22 de noviembre a miles de mujeres para poner broche a una temporada de nueve pruebas que ha impulsado consistentemente la participación femenina en el deporte y el compromiso con diversas causas sociales.