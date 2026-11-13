Carrera de la Mujer Sevilla 2026: 6.4 kilómetros por el Parque de María Luisa

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana celebra su decimonovena edición en Sevilla este 15 de noviembre con un recorrido de 6.4 kilómetros por hitos icónicos de la ciudad.

La capital andaluza se transforma este domingo 15 de noviembre para acoger la penúltima jornada del circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. La decimonovena edición de este evento deportivo femenino recorrerá 6,4 kilómetros por los espacios más emblemáticos de Sevilla, consolidándose como una cita clave para la comunidad atlética.

Contexto del Circuito Nacional 2026

Esta prueba representa la octava parada de las nueve competiciones que conforman el calendario nacional de 2026, dando continuidad a las etapas ya realizadas en Gran Canaria, Madrid, Vitoria-Gasteiz, Valencia, Gijón, A Coruña y Zaragoza. La jornada sevillana marca un hito importante en la temporada, preparándose para ser el telón de fondo antes de que Barcelona cierre el ciclo el próximo 22 de noviembre.

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Trayectoria Emblemática por la Ciudad

Las participantes iniciarán el recorrido a las 9:00 horas en la calle de la Rábida, próxima al Parque de María Luisa, para emprender una ruta urbana de 6,4 kilómetros que combina grandes avenidas y zonas ajardinadas. El trazado inicial se dirigirá hacia el sur por el paseo de las Delicias, penetrando luego en el paseo de la Palmera y continuando por la avenida de Cardenal Ilundain.

La ruta prosigue por la avenida de Manuel Siurot y la avenida de la Borbolla, regresando al centro hacia la glorieta de Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans y los Jardines del Prado de San Sebastián. En la segunda fase, las corredoras transitaremos por la avenida de Carlos V, la glorieta de Don Juan de Austria y la avenida del Cid para luego rodear la Plaza de España.

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La finalización del circuito se llevará a cabo por el paseo de las Delicias y la avenida de Isabel la Católica y María Luisa, culminando nuevamente en la calle de la Rábida. Esta estructura geográfica permite integrar la actividad física con el paisaje urbano histórico, ofreciendo un desafío visual y deportivo único para cada atleta inscrita.

Homenajes y Reconocimientos Destacados

Antes de la salida oficial, se desarrollará una agenda de actos solemnes que comienza a las 8:45 horas con la entrega de un cheque a la Fundación Ana Bella, organización dedicada a apoyar a mujeres supervivientes de violencia de género. A las 8:50 horas, el evento rendirá homenaje póstumo a Carlos Martínez Millet, compañero de Sport Life Ibérica, víctima del accidente ferroviario de Urda.

A las 8:55 horas, la protagonista será la gimnasta sevillana Ana Pérez, figura de referencia en el deporte femenino que anunció su retirada de la alta competición en julio tras 22 años de trayectoria. Como atleta olímpica en Río de Janeiro 2016 y París 2024, seis veces campeona de España y participante en seis Campeonatos del Mundo y siete de Europa, Pérez ha superado numerosas lesiones con perseverancia.

Organización Logística y Feria Previa

Para garantizar una salida fluida y segura, la Carrera de la Mujer ha organizado el arranque en cuatro cajones diferenciados según el ritmo previsto. Tras el grupo inicial a las 9:00 horas, los siguientes cajones arrancarán a las 9:03, 9:06 y 9:09 horas, permitiendo una convivencia ordenada entre quienes corren y quienes optan por caminar.

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El ambiente previo se vivirá en la Feria de la Corredora, celebrada en el Estadio de la Cartuja con acceso por la puerta 10 durante el viernes 13 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas y el sábado 14 de 10:00 a 18:00 horas. Este espacio gratuito permitirá recoger el dorsal-chip, la camiseta oficial Oysho de tejido 100% reciclado y la bolsa de la corredora.