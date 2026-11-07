Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana: Nueva ruta por Sagrada Familia en Barcelona

Más de 35.000 mujeres corren en Barcelona el 22 de noviembre. La XXII edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana incluye un recorrido renovado.

La vigésima segunda edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana transformará la ciudad de Barcelona el próximo 22 de noviembre. Esta competencia deportiva reunirá a más de 35.000 participantes, marcando un hito en el calendario atlético popular. La organización ha anunciado cambios significativos en el trazado para esta ocasión.

Nuevo recorrido urbano en Barcelona

El Circuito de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana presenta una ruta completamente renovada para esta edición. El recorrido tendrá una extensión aproximada de 7,5 kilómetros según el reglamento oficial. Las corredoras accederán a la zona de la Basílica de la Sagrada Familia a través de la calle de Mallorca. Posteriormente, el itinerario continuará por los alrededores de las calles Sardenya y València.

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El trazado sigue por diversas calles de la ciudad en dirección al litoral y al distrito de Sant Martí. La ruta incluirá las vías Felip II, Mallorca, Sardenya, València, Castillejos, Pamplona, Pallars, Àvila, Ramon Turró y Àlaba. Este cambio sustancial permite a las atletas descubrir nuevos espacios urbanos de Barcelona.

Logística de salida y meta

Una de las principales novedades logísticas es el traslado del punto de partida. La salida se ubicará en el distrito de Sant Martí, específicamente en el entorno del Paseo de Pujades. Este cambio facilita el acceso mediante transporte público para la gran cantidad de participantes registradas.

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La estación de metro más cercana al punto de inicio permite llegar directamente a las proximidades del área de salida. También se puede utilizar la estación de Sant Martí, que pertenece a la misma línea. Este ajuste mejora la conectividad y reduce los tiempos de traslado para las corredoras.

Meta fija y servicios asociados

La línea de llegada mantendrá su ubicación habitual en el entorno del Arco de Triunfo. Las atletas cruzarán la meta en esta zona emblemática de la ciudad. El área de llegada conservará los espacios destinados a servicios post-carrera, incluyendo el guardarropa.

Se prevé la realización de actividades programadas para celebrar el final de la prueba en el Arco de Triunfo. La organización ha puesto a disposición de las participantes hasta 35.000 dorsales numerados para esta edición. La competencia está abierta a mujeres mayores de ocho años que estén debidamente inscritas.

Organización y gestión deportiva

La carrera es parte del XXII Circuito de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. La entidad organizadora, Sport Life Ibérica S.A.U., gestiona la logística y la inscripción de los corredores. La empresa tiene su domicilio social en la calle Nestares 20, en Madrid. Su contacto corporativo incluye el teléfono 913470100.

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Los participantes deben completar el proceso de inscripción a través de la web oficial. La gestión de datos personales es responsabilidad de Sport Life Ibérica S.A.U. La organización ha establecido un máximo de 35.000 dorsales disponibles. Esta limitación refuerza la exclusividad y el carácter masivo del evento anual en Barcelona.