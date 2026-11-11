La XXII edición de la Carrera de la Mujer Central 2024 incluye un recorrido nuevo que pasa por la Sagrada Familia, con 35.000 dorsales disponibles y distintas opciones de transporte público en Barcelona.

El 22 de noviembre, la XXII edición de la Carrera de la Mujer Central 2024 reescribirá el mapa de Barcelona al integrar la Sagrada Familia como punto de encuentro. La organización ha preparado hasta 35.000 dorsales y ha renovado completamente la ruta, situando la salida en el barrio de Sant Martí y conservando la llegada en el entorno del Arco de Triunfo.

Nuevo itinerario urbano que atraviesa la Sagrada Familia

El nuevo trazado, de aproximadamente 7,5 kilómetros, comienza en Sant Martí y avanza por las calles Felip II, Mallorca, Sardenya y València antes de llegar a los alrededores de la Basílica de la Sagrada Familia. Desde allí, la ruta desempeña su rodaje por Castillejos, Pamplona, Pallars, Àvila, Ramon Turró y Àlaba, terminando en el Paseo de Pujades. Esta trayectoria permite a las corredoras recorrer sectores distintos y menos habituales de la ciudad, mientras disfrutan del icono más emblemático de Barcelona.

Also read El INE revela que España generó 120,7 millones de toneladas de residuos en 2024

El orden de las calles y la incorporación de la Sagrada Familia se establecen como una propuesta estratégica para ofrecer a las participantes un recorrido urbano fresco y distinto respecto a las versiones anteriores de la carrera, las cuales mantenían rutas más centradas en el centro histórico.

Logística y acceso a través del transporte público

La salida en Sant Martí se encuentra cerca de la estación de metro Sant Martí, perteneciente a la Line 1, lo que facilita el acceso de las corredoras usando el transporte público. Además, la estación de llasigubi (punto de referencia de la organización) está a solo minutos a pie, reforzando la comodidad de las participantes al llegar al punto de partida.

Advertisement

Para quienes combinan la carrera con una visita turística a Barcelona, Sport Life Ibérica ofrece pases de transporte ilimitado de 24, 48, 72, 96 o 120 horas, lo que permite recorrer la ciudad con total libertad durante el día de la edición.

Impacto para la ciudad y el público femenino

La participación de más de 35 000 bolsillos femeninos revivirá la tradición de la "marea rosa" que ha estado marcada por la presencia massiva de corredoras en eventos locales. El incremento de corredores generará un mayor flujo de visitantes, actividades deportivas y de ocio, reforzando la economía local y la visibilidad del deporte femenino en la capital catalana.

La finalidad de la Carrera de la Mujer Central es doble: fomentar la práctica del running entre mujeres de todas las edades y promover un estilo de vida saludable, mientras se ofrece una alternativa accesible, ya que la inscripciones están abiertas a mujeres mayores de ocho años, con un proceso de inscripción simple a través de la plataforma oficial de Sport Life Ibérica.

El PRÁCTICO protocolo de datos personales destaca la atención a la privacidad y la seguridad de los participantes, con la responsabilidad del tratamiento delegada a Sport Life Ibérica S.A.U., que mantiene la transparencia sobre el uso de información para marketing y comunicación.

Advertisement

En resumen, la Carrera de la Mujer Central 2024, con su nueva ruta que recorre la Sagrada Familia y su capacidad máxima de 35 000 corredoras, promete ser un hito tanto deportivo como urbano, invitando a las mujeres de todo el país a unirse a la grande solicitud que se celebra cada noviembre en Barcelona.