Carrera de 5 km en Madrid el 22 de noviembre por 2 euros con camiseta

La carrera popular de 5 km en Madrid del 22 de noviembre cuesta 2 euros, incluye camiseta y destina lo recaudado a ACMUMA, en apoyo a mujeres con cáncer de mama.

La organización Artículo14 convoca una carrera popular de 5 km en Madrid el próximo 22 de noviembre, con una inscripción de solo 2 euros que incluye camiseta. La prueba tiene como objetivo reivindicar la igualdad y el derecho de las mujeres a practicar deporte en las calles con libertad y seguridad.

La carrera coincide con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y estará dedicada este año a las mujeres de Ceuta. La salida y la meta se sitúan en la calle Arturo Soria, número 6, de Madrid, y la prueba se desarrollará entre las 9:00 y las 11:00 horas.

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Cómo funciona la carrera popular de 5 km

La carrera popular de 5 km del 22 de noviembre está abierta a personas de todas las edades, incluidos los niños. La única condición que recoge el anuncio es que cada participante pueda completar el recorrido por sus propios medios.

Artículo14 define la jornada como deportiva, familiar y reivindicativa. Con este formato, la organización pretende convertir el running en una herramienta para visibilizar la violencia contra las mujeres y llevar ese mensaje a las calles de Madrid.

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La inscripción tiene un coste de 2 euros e incluye camiseta, según el anuncio de la prueba. Esta cuota reducida permite que familias y corredores de distintos niveles participen en una misma convocatoria.

Destino solidario de las inscripciones de ACMUMA

El importe íntegro de las inscripciones se destinará a ACMUMA, la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas. Así, la recaudación de la carrera del 22 de noviembre tiene un destino concreto y no se reparte entre otros fines.

Según la información publicada, ACMUMA ofrece apoyo y orientación a mujeres afectadas por el cáncer de mama y a sus familiares. La elección de esta entidad conecta la dedicación de la prueba a las mujeres de Ceuta con una causa de salud vinculada a la vida de las participantes.

La combinación de deporte, reivindicación y solidaridad define el planteamiento de esta convocatoria. Cada inscripción tiene así una doble función: participar en la prueba y apoyar a una asociación que atiende a mujeres afectadas por el cáncer de mama.

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Datos personales de los inscritos y procedimiento

Los datos de los inscritos serán tratados por Sport Life Ibérica S.A.U., con domicilio social en la calle Nestares 20, 28045 Madrid. Entre los datos recogidos figuran el nombre, los apellidos, el nombre de usuario, el email, la dirección postal, el teléfono, el género y la fecha de nacimiento.

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Según el texto legal publicado, los datos se conservarán bloqueados y archivados durante un plazo máximo de cinco años para hacer frente a eventuales responsabilidades legales. Los participantes también pueden presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.