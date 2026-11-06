Carrera 2028: Vance, Rubio y la disputa por el liderazgo republicano y demócrata

Análisis de los principales aspirantes presidenciales de 2028 tras las midterm. J.D. Vance y Marco Rubio lidian con el legado de Trump, mientras los demócratas buscan renovar su imagen.

La victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato ha desatado una intensa especulación sobre la próxima carrera por la Casa Blanca en 2028. Dado que la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el presidente Donald Trump aspire a un tercer mandato, ambos partidos políticos mayores ya están evaluando sus estrategias y perfiles para la siguiente contienda electoral. Este escenario abre un periodo crucial de sondeo entre posibles candidatos, estrategas y donantes potenciales, estableciendo las bases para lo que promete ser una de las elecciones más competitivas en la historia reciente.

La dinámica política actual recuerda periodos anteriores donde campañas exitosas se gestaron poco después de las elecciones intermedias. La candidatura de Donald Trump en 2024 se anunció en noviembre de 2022 desde Mar-a-Lago, mientras que la de Barack Obama en 2008 comenzó en febrero de 2007. En las próximas semanas, los futuros contendientes comenzarán a visitar estados clave, consultar a expertos en encuestas y tratar de consolidar su red de financiamiento para asegurar una posición sólida antes del inicio formal de las primarias.

Also read Teherán quema una enorme lona con las imágenes de Trump, Netanyahu, JD Vance y Steve Witkoff

J.D. Vance y el dilego republicano

El vicepresidente J.D. Vance se presenta como el favorito de los encuestadores para suceder a Trump dentro del partido republicano. Con 42 años, Vance representa a la facción populista y no intervencionista del movimiento MAGA. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos debido a la percepción pública sobre su administración, especialmente en relación con la decisión de entrar en guerra con Irán y la incapacidad demostrada para reducir la inflación. La mañana siguiente a las elecciones de medio mandato, Vance atribuyó directamente la derrota republicana a dicha guerra, un factor que podría pesar en su futura campaña.

A pesar de estas desventajas, Vance cuenta con una ventaja natural considerable. Al ser el vicepresidente en ejercicio, dispone de una plataforma innata para la recaudación de fondos y el reconocimiento del nombre, elementos difíciles de superar para cualquier rival. No obstante, debe superar un historial estadístico desalentador: en los últimos 190 años, solo un vicepresidente, George H. W. Bush, ha logrado convencer a los votantes para ascender al cargo principal de manera exitosa inmediata.

Advertisement

Marco Rubio y la alternativa conservadora

Marco Rubio emerge como la alternativa más probable y popular frente a Vance dentro del espectro republicano. Se ha ganado el favor de la base del movimiento MAGA mediante su lealtad hacia Trump, pero es percibido como más cercano a los valores republicanos tradicionales. Esta posición lo hace más atractivo para los votantes conservadores de mayor edad y para los donantes del establishment político que buscan un retorno a normas más convencionales. Su relación con Trump ha evolucionado desde el ridículo público en 2016 hasta una dependencia estratégica en su segundo mandato.

Donald Trump designó a Rubio como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, situándolo en el centro de las decisiones más importantes sobre política exterior. Sin embargo, este rol también conlleva riesgos. Al igual que ocurre con Vance, la percepción negativa de una administración impopular podría jugar en contra de sus aspiraciones presidenciales, obligándolo a navegar cuidadosamente entre la lealtad partidista y la necesidad de distanciarse de los fracasos recientes.

Donald Trump Jr. y la dinastía política

Si Donald Trump decide mantener el cetro del movimiento MAGA dentro de su familia, su hijo mayor, Donald Trump Jr., podría ser el heredero más probable. A sus 48 años, ha pasado gran parte del segundo mandato de su padre viajando por el mundo buscando oportunidades financieras, pero dedicó más tiempo que sus hermanos a la campaña electoral de 2024. Gracias a sus múltiples intereses empresariales, ha logrado cultivar una amplia red de posibles donantes, lo que le proporciona recursos significativos.

Aunque Donald Trump Jr. no le faltaría reconocimiento público, carece del carisma político innato de su padre. La historia estadounidense muestra interés por dinastías políticas, como los Bush o los Kennedy, pero la continuidad del trumpismo a través de la familia podría resultar difícil de vender a unos votantes cansados de la figura de Donald Trump. Este escenario dependería en gran medida de la voluntad del presidente actual de transmitir su liderazgo a un familiar directo.

Advertisement

El panorama demócrata y los contrincantes

En el bando demócrata, la contienda está totalmente abierta. El partido espera que sus excelentes resultados en las elecciones de medio mandato sirvan para dejar atrás el recuerdo de la desastrosa campaña de 2024. El gobernador de Florida, Gavin Newsom, considerado anteriormente la gran esperanza de los republicanos contrarios a Trump durante las primarias de 2024, ahora es visto como un posible candidato sorpresa para los demócratas si los votantes deciden regresar al conservadurismo tradicional. Newsom criticó a la administración Trump en una entrevista radiofónica vísperas de las elecciones, señalando la falta de acciones contra la corrupción política.

Por otro lado, Kamala Harris mantiene posibilidades a pesar de su derrota previa, posicionándose como una figura con resiliencia política. John Ossoff es identificado como la imagen de la eficacia dentro de sus círculos, ofreciendo una narrativa de competencia administrativa. La lucha por la nominación demócrata no solo busca superar el trauma electoral reciente, sino también definir una nueva identidad para el partido en un contexto político nacional altamente polarizado y en constante cambio.