Caroline Kennedy y la tragedia de su hija Tatiana: el dolor de una familia marcada por el destino

Tatiana Schlossberg, periodista de 35 años e hija de Caroline Kennedy, falleció de leucemia. Su madre asume el cuidado de los nietos, mientras se revelan detalles de su conmovedor ensayo autobiográfico.

Es difícil olvidar las fotos que mostraban a Caroline Kennedy , hija del presidente John F. Kennedy y de la primera dama Jacqueline Kennedy Onassis, mientras, el pasado 5 de enero, salía de la iglesia de San Ignacio de Loyola, en el Upper East Side de Nueva York, tras el funeral de su hija Tatiana Schlossberg .

La periodista falleció con tan solo 35 años a causa de una leucemia mieloide aguda, una enfermedad agresiva que la sorprendió en plena juventud y vitalidad. Junto a Caroline, en ese triste día marcado por el duelo, también estaban su marido, Ed Schlossberg, sus otros dos hijos, Rose y Jack, el marido de Tatiana, el médico George Moran, y su otro hijo, Edwin, de cuatro años.

Entre los asistentes se encontraban también personalidades destacadas de la política y la cultura estadounidenses, como el expresidente Joe Biden, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, David Letterman y la diseñadora Carolina Herrera.

"La historia se repite", escribieron los medios de comunicación de todo el mundo, inmediatamente después de la noticia de la muerte de Tatiana, estableciendo un poderoso paralelismo entre esta foto de Caroline con su nieta y aquella, que pasó a la historia, tomada en 1963, en la misma iglesia en la que se veía a Jackie Kennedy en la misma situación, obligada a proteger a dos niños tras un acontecimiento tan dramático como el asesinato de su marido, el presidente John F. Kennedy. A ese trauma se sumaron, en los años siguientes, el asesinato de su tío Robert F. Kennedy en 1968 y la muerte en 1999 de su hermano, John Kennedy Junior, en un trágico accidente aéreo.

"El hijo de Tatiana tiene la misma edad que tenía John cuando perdió a su padre. Trágicamente, la historia se repite".

"Caroline debe hacer lo mismo que su madre hizo con ella y con John a la hora de educar a esos niños", dijo un amigo de la familia. "Transmitirles el recuerdo de Tatiana, para que crezcan conociendo a la mujer que fue, su talento y el amor que les profesaba". Caroline, exembajadora en Japón y Australia, no se ha echado atrás, sino que está haciendo lo que le corresponde para llenar ese vacío con sus nietos.

Ella y su marido, Ed Schlossberg, viven hoy junto a su yerno George Moran y sus dos nietos, Edwin y Josephine, haciendo las veces de abuelos y ofreciendo un apoyo concreto a la familia tras la tragedia. Quien ha contado este nuevo equilibrio familiar ha sido Jack Schlossberg, hermano menor de Tatiana, quien ha descrito el compromiso de sus padres en apoyar a sus nietos tras la tragedia.

"Viven con mi nieta y mi nieto y los cuidan cada día. Afrontan todo con gran serenidad y con una presencia constante en la vida de los niños". Según Jack, su madre sigue sorprendiendo a todos por su energía y su capacidad para afrontar el dolor transformándolo en cuidado y responsabilidad hacia los demás.

"Pero la tiene. De alguna manera, siempre encuentra la fuerza". El ensayo autobiográfico de Tatiana Schlossberg, fallecida a los 35 años de leucemia mieloide aguda, escribió: "Luchó como una guerrera. Era valiente, fuerte, valerosa... una hija, hermana, madre, prima, sobrina, amiga perfecta, todo eso y mucho más".

Se publicó en línea el 22 de noviembre, fecha simbólica que coincide con el aniversario del asesinato de su abuelo, John F. Kennedy. En versión impresa apareció posteriormente con el título. En el escrito, Schlossberg relataba el momento en que descubrió la enfermedad: una alteración en los valores sanguíneos detectada poco después del nacimiento de su segunda hija, Josephine, en mayo de 2024. Los médicos hipotetizaron inicialmente una posible conexión con el embarazo y el parto.

El diagnóstico pronto se reveló, sin embargo, mucho más grave: leucemia, con una mutación rara. La periodista describía con incredulidad el momento del dramático descubrimiento, y recordaba una cotidianeidad marcada por una excelente forma física: largos nados, carreras regulares en Central Park, una vida activa y deportiva que parecía incompatible con una enfermedad tan agresiva.

"Era una de las personas más sanas que conocía. Corría regularmente entre cinco y diez kilómetros en Central Park", escribía.

"Tenía un hijo al que amaba más que a nada en el mundo y una recién nacida a la que debía cuidar. Esta no podía ser mi vida". Uno de los pasajes más conmovedores se refería a su madre, Caroline. Tatiana recordaba cómo, durante toda su vida, había intentado protegerla de los sufrimientos que habían marcado a la familia Kennedy.

"Siempre he intentado ser una buena hija", escribía. "Ahora he añadido una nueva tragedia a la vida de mi madre y de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo". Posteriormente, la periodista se sometió a un trasplante de células madre, considerado una última opción terapéutica. La donante fue su hermana mayor, Rose, compatible con ella





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