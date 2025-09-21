Carolina Herrera celebra 44 años con un desfile que fusiona el Siglo de Oro, la Movida y el Madrid actual

La casa Carolina Herrera presentó su nueva colección en Madrid, un evento que fusiona la inspiración del Siglo de Oro español, la esencia de la Movida madrileña y un homenaje a la ciudad que la ha inspirado, con colaboraciones de diseñadores locales y una fiesta posterior que reunió a la sociedad madrileña.

El desfile, el tercero fuera de Nueva York en la historia de la casa, celebrando 44 años de trayectoria, presentó una colección que fusiona inspiración del Siglo de Oro español, como el dramático traje de noche negro que abrió el evento, con la esencia de las chulapas madrileñas, incluyendo vestidos con cintura definida y hombros marcados.

La colección también honra a mujeres icónicas y carismáticas como Paloma Picasso y la XVIII duquesa de Alba, figuras que uno podría imaginar perfectamente luciendo las elegantes capas de Seseña, favoritas de Reinaldo Herrera, esposo de la fundadora de la marca. La colaboración con Seseña, una de las cinco firmas locales involucradas, es solo un ejemplo de la visión creativa que impulsa esta nueva propuesta, demostrando el compromiso de la marca con el talento local y la innovación.\Palomo ha reinterpretado la icónica camisa blanca de Carolina Herrera, mientras que Andrés Gallardo ha diseñado broches de porcelana hechos a mano con la forma del clavel, una flor emblemática de la ciudad. Leavens contribuye con joyas de cristal, y Sybilla, figura destacada de la noche, presenta cinco looks de pasarela que encarnan su estética inconfundible, poética y atemporal. Sybilla, cuyo nombre evoca el Madrid de la Movida, ha sido una pieza clave en la colección, rindiendo homenaje al cine de Pedro Almodóvar a través de los colores vibrantes y estampados gráficos de las prendas. La banda sonora del desfile, que incluyó éxitos como 'No controles' de Olé, Olé, y 'Suck it To me' de Almodóvar&McNamara, transportó a los invitados a un ambiente festivo y lleno de energía. La propia presencia de Pedro Almodóvar en la primera fila, cantando una canción a Najwa Nimri, fue un adelanto de la vibrante noche que se avecinaba.\Tras el desfile, que se celebró en un ambiente caluroso que recordaba al mes de agosto, los invitados, incluyendo personalidades de diversos ámbitos de la sociedad madrileña, se trasladaron al Casino de Madrid y al Hotel La Bomba, en celebración de la nueva fragancia de Carolina Herrera. La fiesta posterior fue un evento memorable, con la presencia de figuras como Alexa Chung, quien demostró su cercanía compartiendo mesa con la prensa, y la actuación de Tokischa. Aunque Tokischa no interpretó su éxito 'Estilazo', la fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche. Por supuesto, la colección incluyó lunares, un elemento clásico de la marca, y vestidos que, sin duda, serían del agrado de su distinguida clientela, incluyendo a la reina doña Letizia. La colección demuestra la continua evolución de Carolina Herrera, manteniendo su esencia de elegancia atemporal, pero con un toque de modernidad y homenaje a la cultura española





