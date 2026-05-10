Carolina de Mónaco y la conexión entre moda y tales en la realeza europea

Carolina de Mónaco, presidenta del Garden Club de Mónaco y miembro de la realeza española, volvió a demostrar su capacidad para adaptarse a cada evento con un elegante y cúpula look.

En la realeza europea, pocas cosas son casuales. Mucho menos cuando se trata de vestir. Carolina de Mónaco volvió a demostrarlo en la 57ª edición del Concurso Internacional de Bouquets celebrado en el Yacht Club de Mónaco, donde reapareció junto a su hermano, el príncipe Alberto II, con un look que parecía pensado para dialogar directamente con el evento.

La princesa, presidenta del Garden Club de Mónaco, eligió un vestido rosa floral etéreo y delicado que funcionaba casi como una prolongación de las propias composiciones botánicas expuestas en el certamen. Un gesto sutil que recuerda al llamado diplomatic dressing: esa forma de utilizar la moda para transmitir cercanía, respeto o conexión con el entorno.

Y lo hizo además con dos elementos profundamente ligados al universo Grimaldi: las perlas —que comparte estilísticamente con su hija Alexandra de Hannover— y un recogido elegante inevitablemente asociado a Grace Kelly. Carolina apostó por un diseño midi de seda vaporosa firmado por Erdem, una de las firmas favoritas de las mujeres que entienden la moda como una forma de narrativa cultural.

Inspinado en las ilustraciones botánicas de la naturalista y entomóloga Maria Sibylla Merian, el vestido transforma estudios florales del siglo XVII en una pieza romántica y sofisticada. El diseño, confeccionado en gasa de seda, destacaba por sus mangas con volantes ligeros, su cintura suavemente marcada y una falda fluida con movimiento casi etéreo





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