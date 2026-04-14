Carolina de Mónaco rinde homenaje a Grace Kelly en París con un deslumbrante estilismo y joyas icónicas

Carolina de Mónaco brilló en un evento de la Orden de Malta en París, evocando el legado de Grace Kelly a través de su estilismo y joyas. El vestido azul marino de lentejuelas y las joyas de Cartier, incluyendo pendientes y broches, recordaron momentos emblemáticos de la princesa de Mónaco. El evento también conmemoró el 70 aniversario de la llegada de Grace Kelly a Mónaco y contó con la presencia de destacadas personalidades de la realeza.

Este domingo 12 de abril se cumplieron 70 años de un momento trascendental en Mónaco: la llegada de Grace Kelly , con su icónico sombrero blanco y abrigo azul marino, preparada para dar el 'sí, quiero' a su príncipe, Rainiero III, seis días después, reescribiendo la historia del pequeño principado.

Una década más tarde, el 11 de abril de 1967, ya convertida en una auténtica princesa, la aclamada actriz de Hollywood asistió al baile de la Orden de Malta, acompañada por el príncipe Guy y la princesa Thérese de Polignac en el Teatro de los Campos Elíseos de París. Este evento marcó el último baile celebrado por los miembros de esta histórica orden en París, aparte del organizado este sábado en los salones del Cercle de l'Union Interalliée en la capital francesa.

Esta serie de eventos y resonancias históricas pudieron motivar a Carolina de Mónaco a aceptar la invitación del barón Olivier de La Chapelle, presidente de la Asociación Francesa de Miembros de la Orden de Malta, para asistir a este distinguido evento. Asimismo, estas circunstancias podrían haber influenciado la elección de su estilismo. Carolina de Hannover brilló con luz propia en París, luciendo un deslumbrante vestido de lentejuelas azul marino diseñado por Jenny Packham, la diseñadora británica preferida de Kate Middleton para ocasiones especiales. Aunque el vestido ya lo había estrenado en la gala del Día Nacional de Mónaco de 2024, su elección fue perfecta para la elegante cita.

Este atuendo marcó una sutil diferencia en comparación con el estilo de su madre en eventos similares, quien solía lucir una tiara de diamantes, aunque Carolina incorporó detalles que evocan claramente a Grace Kelly. Además del color del vestido, que recordaba el memorable abrigo que Grace Kelly lució al desembarcar en Mónaco proveniente de Nueva York, las joyas seleccionadas son dignas de mención. La princesa de Mónaco optó por unos pendientes de zafiro y diamantes de Cartier, pertenecientes a su abuela Carlota. Estos pendientes forman parte de un conjunto de joyas que incluye una gargantilla de diamantes con un gran zafiro cabujón que la princesa Carlota llevó en la boda de su hijo y Grace Kelly.

En su vestido, Carolina lució dos broches a juego con los pendientes, aunque no pertenecen a la misma suite de zafiros y diamantes. Sin embargo, su diseño evoca el broche con un gran diamante rodeado por una flor de diamantes engastados en pavé que Grace Kelly utilizó en la misma gala de 1967 para sujetar su banda, una joya que lucía frecuentemente y que, tras su fallecimiento, pasó a formar parte de la colección del Palacio Principesco. Se rumorea que Carolina de Mónaco podría haber lucido este broche en la gala del Día Nacional de 1983, un año después de la muerte de su madre. El broche que adornó su vestido de lentejuelas este sábado, aunque no es idéntico al que Grace Kelly usaba como horquilla en el cabello, presenta una forma similar. El broche de Carolina incluye un zafiro en el centro y se presenta por duplicado.

De esta manera, la princesa deslumbró en París, rodeada de aristócratas, nobles y miembros de la realeza. Entre los asistentes destacados se encontraban Pedro de Borbón-Dos Sicilias, Luis de Borbón, Amaury de Borbón-Parma, Guillermo de Luxemburgo junto a su esposa Sibila y sus hijos Carlota y Pablo Luis de Nassau, el príncipe Carlos Luis de Orléans y la princesa Iléana con cuatro de sus hijos, y la princesa Teodora de Liechtenstein, entre otros. Se pudo ver a Carolina fotografiada con la princesa Constanza de Borbón-Parma y posando con los organizadores y asistentes al evento, como el príncipe Ludovic de Polignac y Ariane de Polignac de Chazournes, quien acompañó a su madre, la princesa Diane de Polignac, miembro del comité honorífico de la Orden de Malta en Francia. La gala fue un homenaje a la historia y al legado de Grace Kelly, recordado a través de las joyas y el estilismo de Carolina, una evocación elegante y conmovedora de la realeza monegasca.





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