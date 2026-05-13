Carolina Africa's Latest Play: Una buena vida

Tras una caída en pleno Madrid pospandémico, Carolina Africa, directora, actriz y dramaturga, narra la historia de una mujer en un hospital público que comparte habitación con una octogenaria con demencia senil. La obra combina un tono dramático con un humor corrosivo y una ternura emocional.

Como un año de nieves, la última obra de Carolina Africa tiene el título de una promesa futura: Una buena vida.

"Es la magia de esta profesión, que te hace poder convertir lo terrible en algo artístico y bello. Pero fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida", comparte la directora, actriz y dramaturga. Era enero de 2021. Acababa de dar a luz a su segunda hija cuando, saliendo del hospital, en plena borrasca Filomena, se rompió la pierna por varios sitios.

"En tiempo real, fue terrorífico", recuerda ahora sobre esta caída que la mantuvo, en aquel Madrid pospandémico, diez días separada de su bebé recién nacida y de su hijo de dos años y medio sin saber cuándo podría volver a casa. Siguiendo la estela de aquel recuerdo, en la obra que estrena en el Teatro Maria Guerrero de Madrid -del 13 de mayo al 21 de junio-, la directora nos ingresa en un hospital público.

Narra la historia de una mujer -interpretada por ella- que comparte habitación con Teresa (Ahimsa), una octogenaria con demencia senil. Asistidas ambas por un enfermero (Jorge Kent), las atenciones que este les dispensa forman parte del paisaje escénico que los tres trazan





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