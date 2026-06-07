La compañía de cruceros reveló que una brecha de seguridad en su sistema informático permitió a hackers acceder a información sensible de clientes.

Carnival confirma incidente de seguridad que afecta a seis millones de pasajeros. La compañía de cruceros reveló que una brecha de seguridad en su sistema informático permitió a hackers acceder a información sensible de clientes, incluyendo nombres, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, fechas de nacimiento y números de identificación emitidos por el gobierno.

El incidente se detectó el 14 de abril y se comunicó oficialmente el 27 de mayo. La compañía ha comenzado a avisar a los pasajeros afectados y ofrece dos años de servicios gratuitos de monitoreo como compensación. Carnival ha implementado medidas de seguridad adicionales y herramientas de monitoreo para ayudar a prevenir futuros ataques. La compañía ha expresado su profundo pesar por el incidente y cualquier preocupación que pueda causar





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