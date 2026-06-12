Carmen Rivero transforma objetos cotidianos en arte para preservar la memoria familiar

La artista Carmen Rivero presenta una exposición en la que envases de plástico, perfumes y productos de limpieza, ampliados y pintados con anilinas, se convierten en vehículo para reflexionar sobre la memoria, el consumismo y el valor emocional de los objetos.

Carmen Rivero , artista con formación en Londres donde obtuvo un máster en Arte y Diseño, presenta una exposición que gira en torno a objetos cotidianos como perfumes, envases de plástico, productos de limpieza y latas de comida para gato.

Estas piezas, que normalmente permanecen ocultas en armarios y cuartos de baño, se convierten en protagonistas de grandes obras sobre papel pintadas con anilinas. La artista, hija única de una familia que solía guardar todo, encuentra en estos objetos una forma de preservar la memoria familiar y reflexionar sobre el valor que les otorgamos. Su interés por los envases nace de su fascinación por sus formas, colores, gráfica y diseño, elementos creados para llamar la atención y ser comprados.

La exposición cobra un significado más profundo cuando su madre ingresó en una residencia y comenzó a sufrir una demencia senil. Entonces, los objetos dejaron de ser meros elementos de consumo para transformarse en testigos de una historia personal. Las últimas personas en tocar esos objetos fueron sus padres, y ahora ella los pinta y los siente, transportándose a un pasado que alimenta su presente.

Al aislar y ampliar estos elementos cotidianos, Rivero les otorga una nueva dimensión y permanencia, celebrando su belleza visual pero también invitando a reflexionar sobre el consumismo, el desperdicio y el impacto ambiental. Después de años trabajando en una obra íntimamente ligada a su experiencia, la artista reconoce que ha llegado el momento de compartirla, superando la dificultad personal que le suponía exponer un trabajo tan vinculado a su historia familiar.

La muestra sugiere que la memoria no siempre se conserva en grandes acontecimientos, sino en las cosas más corrientes: un perfume, una botella olvidada o un pequeño envase capaz de contener una vida entera





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