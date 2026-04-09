Carmen Pano declara en el Supremo y confirma entrega de dinero a Aldama relacionado con Ábalos

La empresaria Carmen Pano testifica ante el Tribunal Supremo, detallando pagos de efectivo a Víctor de Aldama y relacionando la transacción con la operadora, los negocios de Claudio Rivas y, potencialmente, el exministro José Luis Ábalos.

La empresaria Carmen Pano compareció este jueves ante el Tribunal Supremo , confirmando haber entregado dinero al empresario Víctor de Aldama, con relación a la operadora y los negocios que este último mantenía con Claudio Rivas . Declaró haber llevado efectivo al despacho de Aldama, ubicado en la calle Alfonso XIII, e identificó dos pagos de 45.000 euros realizados en Ferraz.

Añadió detalles sobre cómo se efectuaron las entregas, mencionando que la primera vez se realizó en taxi y la segunda, con la asistencia de Gallego, y que el dinero fue entregado directamente a Aldama. Esta declaración se produjo en el contexto del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el propio Víctor de Aldama, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas. Carmen Pano especificó que el dinero entregado a Aldama estaba vinculado a la operadora y a los negocios con Claudio Rivas.\Durante su declaración, Pano detalló la mecánica de las transacciones: Claudio Rivas realizaba transferencias a las cuentas de la empresa, ella retiraba el efectivo y lo entregaba a Aldama en su despacho, todo en efectivo. Explicó que su relación con Víctor de Aldama comenzó de manera 'familiar', inicialmente como novio de su hija, y luego evolucionó a una relación comercial. Reveló que ella misma organizó una reunión entre Claudio Rivas y Aldama, en la que, inicialmente, discutieron sobre restaurantes, pero la conversación derivó hacia el tema de los hidrocarburos. Según la declaración de Pano, Rivas tenía la intención de establecer una comercializadora de hidrocarburos, y decidieron que Leonor, la hija de Pano, asumiera el rol de administradora. Asimismo, indicó que la sociedad era controlada por Claudio Rivas junto con Javier Villar. La declaración de Pano también incluyó información relevante sobre la adquisición de un chalé en La Alcaidesa, sugiriendo que la compra podría estar relacionada con el exministro Ábalos.\En relación a la compra del chalé en La Alcaidesa, Carmen Pano relató que Aldama, en una reunión a la que asistieron ella y Rivas, afirmó tener una conexión directa con Ábalos. Aldama indicó que los trámites de compra avanzaban favorablemente y que la adquisición de la propiedad era, en cierto sentido, una respuesta a los deseos del exministro. Pano insistió en que la compra de la vivienda representaba una contraprestación de Rivas a Ábalos, en conexión con la operadora de hidrocarburos. Pano explicó que, según Aldama, las arras fueron proporcionadas inicialmente por personas venezolanas, y posteriormente, la compra fue finalizada por ellos. Añadió que se estableció un acuerdo de alquiler con opción a compra, con una cláusula de cinco años para ejercer la opción de compra, que fue redactada por el mismo Aldama





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